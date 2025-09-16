El TC2000 espera por su novena fecha.

Luego de varios meses de negociaciones, finalmente el TC2000 confirmó su regreso a Uruguay después de 15 años, siendo el último registro la victoria de José María “Pechito” López en el Circuito Callejero de Playa Brava, situado en Punta del Este. Desde aquella carrera del 2010, la República Oriental no volvió a estar en el mapa del certamen, que este año se planteó la posibilidad de volver a correr en el país vecino.

En los meses anteriores, se habló de la posibilidad de concretar una fecha del Turismo Competición 2000 en el Autódromo Victor Borrat Fabini de El Pinar, pero finalmente se optó por otro destino. Este lunes, se dio a conocer que se realizó una reunión entre los representantes de Tango Motorsport y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO) en la que se confirmó que Uruguay albergará la décima fecha del campeonato.

Esta se llevará a cabo en el Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes, ubicado en el departamento de Soriano, en el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, cuando el TC2000 lleve por primera vez los SUV a suelo charrúa. También será la primera presentación del certamen en el trazado mercedario, que cuenta con una longitud de 2930 metros y con un parque automotor renovado e innovador que albergó al TC2000 Series en 2014 y 2015.

Al igual que en otras ocasiones el TC2000 compartió pista con competencias como el Top Race V6 en nuestro país, en el Complejo Polideportivo será acompañado por categorías fiscalizadas por la Asociación Uruguaya de Volantes, como lo son el SuperTurismo, el SuperEscarabajos y el Turismo Auvo.

¿Cuándo se vuelve a correr el TC2000?

Tras la victoria de Leonel Pernía en Junín hace unas semanas, el TC2000 volverá a correrse en el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en el Circuito 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez por la octava fecha de la temporada. Será la primera de las últimas cinco citas del campeonato, que actualmente es liderado por Matías Rossi con 116 puntos.

Así es el Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes.

Posiciones del TC2000