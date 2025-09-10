TC2000: así será el nuevo circuito callejero de Buenos Aires

El circuito callejero de Buenos Aires volverá en marzo.

Con el fin de recibir al MotoGP y atraer a la Fórmula 1, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez ingresó en una serie de obras tras la décima fecha del Turismo Carretera, en la que Agustín Canapino se quedó con la victoria. El TC2000, por su parte, todavía tiene una cita pendiente en el mítico autódromo porteño a fines de septiembre, aunque utilizará el Circuito 9 para los 200 Kilómetros de Buenos Aires.

Ahora bien, de cara a la siguiente temporada, con el autódromo en obras más avanzadas, las posibilidades de organizar una fecha son más complejas, motivo por el que el Turismo Competición 2000 ha anunciado que se realizará un circuito callejero para cubrir el hueco. Este martes, el certamen lanzó un comunicado en su sitio web para confirmar el acuerdo entre las autoridades del Gobierno de la Ciudad con Tango Motorsports para realizar el Circuito callejero de Buenos Aires.

Bajo el lema “La Ciudad es la Pista”, el trazado se realizará en la zona sur de la ciudad, por el barrio de Villa Soldati, junto al Parque Roca, situado en la Avenida Coronel Roca, que será la parte central del circuito. Por esta avenida, se desarrollará la recta principal con una extensión de 720 metros, sección en la que los coches pasarán al lado del Lago Lugano y del estadio de tenis Mary Terán de Weiss.

Superado el Lago Lugano, el dibujo continúa unos metros hasta tomar la curva en U mano a la Avenida Escalada, desde la cual se hará el camino de vuelta por el interior del Parque de la Ciudad, donde estará el sector de boxes hasta regresar a Coronel Roca, luego de atravesar el Arroyo Cildañez. En total, el recorrido tendrá una extensión de 2790 metros.

Además de todo esto, el trazado contará con 1500 metros de muros de contención, doce tribunas, baños químicos y cuatro pantallas LED. Cabe mencionar que esta será la tercera edición de un circuito callejero en Buenos Aires y que está programado para disputarse los días 14 y 15 de marzo del 2026, posiblemente en el marco de la segunda fecha de la temporada.

La primera edición de un circuito callejero fue en 2012.

¿Cuándo se vuelve a correr el TC2000?

Tras la victoria de Leonel Pernía en Junín hace unas semanas, el TC2000 volverá a correrse en el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en el Circuito 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez por la octava fecha de la temporada. Será la primera de las últimas cinco citas del campeonato, que actualmente es liderado por Matías Rossi con 116 puntos, con apenas uno de ventaja sobre Emiliano Stang.