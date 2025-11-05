Alpine también eligió a Colapinto para el GP de Brasil.

Tras una semana sin acción, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la visita al Autódromo José Carlos Pace, donde se desarrollará el Gran Premio de Brasil. Para Franco Colapinto, la cita en Interlagos tiene un gusto especial, sobre todo con las chances de que su renovación sea anunciada en estos días, lo que le permitiría celebrar a lo grande con todos los argentinos que irán a verlo en el país vecino.

El año pasado, São Paulo se llenó de fanáticos que viajaron para ver al piloto argentino, quien por entonces todavía llevaba los colores de Williams, y en la máxima categoría se quedaron sorprendidos con la cantidad de gente que se movilizó para apoyarlo. De ahí que la F1 haya decidido poner a Franco como uno de los tres pilotos locales que tendrá el GP de Brasil este fin de semana, aunque no lo puso en el centro por obvias razones.

A través de sus redes sociales, la Fórmula 1 compartió el poster promocional de fin de semana de carrera con Gabriel Bortoleto como principal protagonista, puesto que será la primera aparición de un piloto brasileño en su propia tierra desde Felipe Massa en 2017. Además del piloto de Sauber, la imagen también muestra a Colapinto y a Lewis Hamilton, quien es uno de los más queridos por la afición brasileña.

El cariño que tienen los locales por el británico se debe, en parte, a la gran cantidad de homenajes que ha hecho el siete veces campeón del mundo a Ayrton Senna, su ídolo del automovilismo. De hecho, Hamilton se ha rodeado de la bandera de Brasil para celebrar triunfos e incluso ha usado cascos con referencia al tricampeón del mundo, aunque el mayor homenaje se dio el año pasado, cuando le dio tres vueltas al circuito de Interlagos al mando del histórico McLaren MP4/5B de Senna.

Horarios del GP de Brasil

Al contrario de lo visto en México, el Gran Premio de Brasil se disputará bajo el formato sprint, lo que hará que solamente haya una sesión de entrenamientos y garantizará acción desde el primer día. Para Franco Colapinto, esto se traducirá en una doble oportunidad de sumar puntos con Alpine, aunque también en un complicado desafío debido a las pobres prestaciones del A525. A continuación, los horarios de Argentina para la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1.

Será la segunda visita de Colapinto a Interlagos.