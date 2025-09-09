Haas es el rival de Alpine en la parte baja de la tabla.

La cita en el Autodromo Nazionale di Monza le ocasionó problemas a varios equipos, que quedaron en cero por distintos motivos, como sucedió con Alpine o Aston Martin. Sin embargo, uno de los que padeció de una jornada oscura en el GP de Italia fue Haas, que tras puntuar con sus dos monoplazas la semana pasada en Zandvoort no pudo llevar a ninguno de sus pilotos a la zona de puntos, aunque esa no es la peor parte.

El último domingo, Oliver Bearman cerró la carrera en el decimosegundo lugar, un puesto detrás del que había tenido en la largada, pero lo más destacado de su actuación fue el incidente que protagonizó con Carlos Sainz. Para la vuelta 41, el español había logrado rebasar al piloto británico en la cuarta curva, a la que llegó con la mitad del FW47 por delante del VF-25, pero el inglés estiró la frenada y produjo el accidente cuando el madrileño doblaba.

Si bien el asunto no pasó a mayores, puesto que ambos pilotos pudieron continuar sin necesidad de que interfiera el Safety Car o un VSC, los comisarios anotaron el suceso y determinaron una penalización de diez segundos para Bearman. Ahora bien, el estudio de la maniobra continuó en la postcarrera y la FIA determinó aumentar el castigo al piloto de Haas, que recibió una sanción extra de dos puntos en la Superlicencia de la F1.

El asunto es que el límite de puntos en la Superlicencia es de doce, cifra que representa una fecha de suspensión en el campeonato, por lo que el británico tendrá que cuidarse mucho para no perderse una carrera. Y es que Bearman ya acumula diez puntos, ya que arrastra dos del GP de Brasil 2024 y recibió otros dos en Mónaco y cuatro en Silverstone este año, en ambas oportunidades por adelantar con bandera roja.

Otro detalle es que los dos puntos de Interlagos recién vencerán el 3 de noviembre, por lo que tendrá cuatro fechas por delante en las que el más mínimo error puede dejarlo fuera de un Gran Premio. Además, Bearman ahora es el piloto con más puntos de penalización de la grilla, seguido por Max Verstappen, que actualmente tiene nueve, pero podría cerrar el año con solamente tres por las fechas de caducidad de algunos puntos.

Bearman está decimoséptimo con 16 puntos.

El otro sancionado que tuvo Monza en la F1

Al igual que Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli también fue penalizado con puntos de Superlicencia por parte de los comisarios de la FIA, que le dieron un punto por conducción errática. Claro que el caso dista de ser similar, puesto que el italiano suma cinco puntos, todos a vencer en 2026.