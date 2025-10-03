Las promesas del automovilismo que podrían ganarse un asiento para debutar en la Fórmula 1 en 2026

La F1 ingresará en una nueva era en 2026.

A falta de siete fechas para el cierre de la temporada, la Fórmula 1 todavía no tiene completa su grilla para la siguiente edición del campeonato del mundo, en la que habrá un total de 22 coches en pista con el ingreso de Cadillac a la competencia. De dicha cantidad de lugares, solamente quedan unos pocos asientos disponibles, un total de seis, aunque el número podría reducirse a cuatro.

Hace unos días, Toto Wolff confirmó que renovarán a Andrea Kimi Antonelli en Mercedes y se espera que lo mismo suceda con George Russell, lo que deja las dudas para 2026 en el segundo asiento de Alpine y tres de la familia Red Bull. En este contexto, hay unos cuantos jóvenes que aguardan por su posibilidad de subirse a un F1 en la siguiente temporada como titulares, siendo Paul Aron uno de los más cercanos a cumplir su objetivo.

El piloto estonio fichó en Alpine a fines del año pasado, pero perdió la posibilidad de quedarse con el segundo asiento con la llegada de Franco Colapinto, quien sigue sin sumar puntos en la actual temporada. De ahí que Flavio Briatore evalúe subirlo en 2026 como reemplazante del argentino, aunque el pilarense tendría las de ganar para permanecer como compañero de Pierre Gasly, al menos en las primeras carreras.

Ahora bien, por fuera de lo que sucede en Enstone, el tema de Red Bull es particularmente llamativo para Arvid Lindblad, el piloto de F2 que tiene altas chances de debutar en la máxima categoría con Racing Bulls. Para ello, el británico necesitaría que se confirme la salida de Yuki Tsunoda de Red Bull, lo que llevaría a Isack Hadjar al equipo principal y liberaría un asiento en la escudería filial de Faenza.

No obstante, este jueves se confirmó la desvinculación de Alex Dunne de McLaren, por lo que el irlandés quedó libre y estaría bajo la orbita de Red Bull, que podría fichar a uno de los más talentoso de la F2 2025 para que debute en la máxima categoría en lugar de Lindblad. El “Loco” ya participó de sesiones de prácticas libres con McLaren este año en Austria e Italia y está quinto en el campeonato de F2 por delante del inglés.

Con menos chances de sumarse a la F1 se encuentran Luke Browning y Leonardo Fornaroli. El primero pertenece a la Academia Williams y ocupó el vacío que dejó la salida de Colapinto a Alpine, pero no tiene lugar en el equipo inglés. El segundo, por su parte, no tiene equipo asociado a pesar de ser el líder del campeonato, por lo que será complicado que encuentre un asiento para 2026.

A la Fórmula 2 le quedan dos fechas en la temporada.

Las duplas confirmadas para la F1 2026