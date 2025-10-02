El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

Uno de los temas en discusión en las últimas semanas es qué pasará con Franco Colapinto una vez que se termine la temporada, puesto que el acuerdo inicial indica que solamente tiene asegurado el asiento hasta el GP de Abu Dhabi en diciembre. Esto se debe a que Alpine tiene otras opciones sobre la mesa para acompañar a Pierre Gasly en la Fórmula 1 2026, aunque estas fueron disminuyendo con el paso de las fechas.

Tras el fichaje de Sergio Pérez en Cadillac, Flavio Briatore aseguró que el compañero del francés saldrá de dentro de la misma escudería, aunque tiempo después descartó a Jack Doohan y dejó solamente dos posibilidades para el puesto: Colapinto y Paul Aron. Ahora bien, varios medios y profesionales indicaron que el piloto argentino cuenta con una ventaja en relación con el estonio a pesar de que no logró los resultados esperados.

El tema es que desde el equipo galo se dieron cuenta de que el principal problema pasa por el monoplaza y no por el piloto, a lo que se suma las últimas victorias del pilarense sobre Gasly, especialmente en términos de ritmo. Por todo esto, el diario estadounidense The New York Times recalcó que “Fran” es el favorito dentro de Alpine para seguir ocupando el segundo asiento en la siguiente temporada, posicionándose delante tanto de Aron como de Doohan, que seguiría como piloto de reserva.

“De los tres candidatos internos, Colapinto parece ser la opción más probable para el próximo año en este momento, pero necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en cuanto a ritmo y mostrar señales de mejora”, afirmaron en dicho medio. En este sentido, sería clave que el argentino llegue a sumar puntos en algunas de las fechas restantes del calendario para terminar de convencer al equipo con que es la persona ideal para encarar la nueva era de Alpine en 2026 con los motores de Mercedes.

Las carreras que le quedan a Colapinto en Alpine en 2025

A días del GP de Singapur, solamente quedan siete fechas por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que ahora espera por la disputa de la decimoctava fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará Franco Colapinto en lo que queda del año.

Briatore también destacó la mejora de Colapinto.