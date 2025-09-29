Alpine pierde una opción: el piloto que sonaba para reemplazar a Franco Colapinto en 2026

Colapinto no ha sumado puntos en el campeonato.

Pasadas once fechas desde su regreso a la Fórmula 1, Franco Colapinto todavía no ha logrado sumar sus primeros puntos con Alpine, algo que ha puesto en duda su continuidad de cara a la siguiente temporada. De hecho, Flavio Briatore lo presionó antes del GP de Países Bajos ante la falta de resultados, aunque el buen rendimiento que mostró el pilarense desde entonces, con victorias personales sobre Pierre Gasly, ha calmado las aguas.

Aun así, el futuro del piloto argentino es uno de los grandes misterios de cara al próximo año, sobre todo porque la escudería francesa no puede culparlo por la falta de potencia que ha caracterizado al A525 a lo largo de la temporada. Hace unas semanas, Briatore declaró que el equipo no planea buscar un segundo piloto por fuera de su estructura y mencionó a Colapinto, Paul Aron y Jack Doohan como los principales candidatos de cara al 2026.

Claro que el asesor de Alpine reconoció, en el caso del oceánico, el plan era darle una nueva oportunidad con pruebas, una actividad que Doohan venía cumpliendo desde que fue desplazado por Franco tras el GP de Miami. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que el piloto australiano se estaría alejando poco a poco de la máxima categoría ante las pocas chances de volver a pilotar como titular en el equipo galo.

Y es que el avance de Aron en las prácticas con monoplazas anteriores lo ha marginado poco a poco en la consideración de la escudería, a tal punto que Doohan cambió la descripción que hasta hace poco tenía en sus redes sociales. Allí, el oceánico quitó de su perfil que era piloto de F1 y el único texto que aparece es “JD”, es decir, sus iniciales, y los enlaces a su proyecto indumentario Doohan OK y a Alpine.

De hecho, el último posteo relacionado con la F1 se dio en la previa al GP de Miami el 4 de mayo y, desde entonces, los pocos posteos han estado centralizados en entrenamientos y ciclismo, sin una mínima señal del deporte automotor. Todo esto deja latente que Doohan pueda abandonar la sede de Enstone en el próximo año, cuando termine su contrato, lo que se traduciría en un adversario menos para Colapinto en la lucha por el segundo asiento de Alpine en 2026.

Doohan llegó a correr seis carreras esta temporada.

La frase de Briatore que omitió a Doohan

Durante la cita en el Circuito callejero de Bakú por el GP de Azerbaiyán, Flavio Briatore fue consultado por el piloto que acompañaría a Pierre Gasly en la siguiente temporada y, en su respuesta, el italiano omitió completamente a Jack Doohan. “Es entre Franco y Paul Aron. Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Y necesito entender qué es lo mejor para el equipo”, declaró ante los micrófonos de The Race.