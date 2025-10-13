El nuevo director de Alpine reveló quién es el verdadero líder en el equipo de Franco Colapinto: "Responsabilidades"

Colapinto suma 12 carreras con Alpine sin llegar a los puntos.

La salida de Oliver Oakes tras el GP de Miami significó toda una serie de cambios en Alpine, donde Franco Colapinto ocupó el lugar de Jack Doohan a partir del GP de Ímola y Flavio Briatore debió cumplir con los roles de asesor y director del equipo. De hecho, el italiano volvió a dirigir como en el pasado a la espera de que se anuncie a un nuevo jefe para la escudería, que recién llegó tras el receso de la Fórmula 1.

Si bien Steve Nielsen fue anunciado hace unos meses como el reemplazante de Oakes, recién ocupó el cargo de director en el GP de Azerbaiyán. Ahora bien, a pesar de que ocupar el puesto de jefe del equipo de Enstone, el británico reconoció que solamente se encarga de ser la cara pública de la escudería, puesto que las decisiones centrales siguen siendo tomadas por Briatore, que es el verdadero mandamás de Alpine.

“Flavio es quien lidera”, comenzó el ingeniero, que se mantiene al mando en las operaciones de la fábrica en Enstone, mientras que las demás decisiones pasan por el empresario. “Así es como avanzamos. Internamente tenemos claro cómo se reparten las responsabilidades, y así lo gestionamos”, agregó Nielsen en declaraciones rescatadas por Motorsport tras el GP de Singapur.

En este sentido, la tarea fundamental de Nielsen es centrarse en el desarrollo del próximo monoplaza del equipo galo, que actualmente está en el fondo de la tabla con el A525, un coche que, desde su punto de vista, no refleja las capacidades de Alpine. Y es que la escudería francesa no ha sumado puntos en las últimas cinco carreras con la inferioridad del coche actual, algo que se espera que mejore de cara a la siguiente temporada, en la que contarán con los motores de Mercedes tras la desvinculación con Renault a fin de año.

El apoyo de Nielsen para Colapinto

Una de las dudas fundamentales de cara al próximo año es cuál será la dupla de Alpine, que por ahora solamente tiene confirmado a Pierre Gasly como piloto titular para 2026. Ahora bien, a Steve Nielsen le preguntaron por la posibilidad de mantener al equipo actual mediante una renovación con Franco Colapinto, quien no ha logrado sumar puntos este año, pero ha mostrado una notable mejora en sus últimas presentaciones.

Colapinto ha vencido a Gasly en cuatro de las últimas cinco fechas.

Al respecto, el inglés señaló que no duda de que el argentino tiene lo necesario para ganarse el asiento en caso de mantener su nivel actual: “Los pilotos se comparan primero con sus compañeros de equipo. Pierre es un piloto con mucha experiencia. Comparamos a Franco con Pierre. Y ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa así, no veo motivo para que no pueda seguir en el puesto”.