Un periodista se hartó de Milei en los Premios ACE y lo confrontó frente a todos: "Que arda en el infierno"

Se entregaron los premios ACE, reconocimientos a lo mejor del teatro entregados por la Asociación de Cronistas del Espectáculo, y Rocky, la mega producción de Nicolás Vázquez se convirtió en la mayor ganadora de la velada. Pero los laureles para el actor no fueron lo más resonante de la ceremonia, cuya apertura estuvo cargada de fuertes críticas contra el gobierno de Javier Milei.
Este año los ACE se entregaron en la sala del teatro Astros, en la Avenida Corrientes, y la apertura estuvo a cargo de los periodistas Nora Lafón y Carlos Abeijon (miembros de la Asociación). "Este año mi discurso es bastante desalentador", sostuvo Lafón, una de las voces más respetadas del periodismo de espectáculos.
"Que la gente no llegue a fin de mes, lo que pasó con el INCAA, con el Instituto Nacional del Teatro, es terrible y se extiende a todas las áreas de la cultura. Su desfinanciación no está motivada por la famosa búsqueda del equilibrio fiscal: hay un ataque deliberado a nuestra identidad y a la producción cultural argentina", agregó Lafón propiciando una turba de aplausos del auditorio.
Luego, su compañero tomó la palabra y luego de citar palabras del Papa Francisco -"es muy triste ser huérfanos de patria. Tenemos que luchas por una patria grande, tenemos que dejar el individualismo e ir hacia el colectivismo, hay otro camino. Tenemos que dejar la pulsión de muerte tan atroz a la que nos están dirigiendo dos psicóticos del norte y del sur"- pidió que se terminé la guerra en Palestina y lanzó un ovacionado repudio contra los presidentes de Argentina y Estados Unidos: "Que Trump y Milei ardan en el infierno".
MÁS INFO
Todos los ganadores de la noche
Mejor espectáculo de teatro musical
- Pretty Woman
- La sirenita
- Despertar de primavera
- Alice by Heart
- Cuando Frank conoció a Carlitos - GANADOR
Mejor espectáculo de teatro alternativo
- Incidente en Vichy - GANADORA
- Subacuática
- El arte de esgrimir
- El invierno del oso
- Cuestiones con mi padre
- Allá en el veintitangos
Actuación femenina en musical
- Vanesa Butera (Coraza. Cáscara. Casa)
- Jéssica Abouchain (La revista del Cervantes)
- Alejandra Radano (La revista del Cervantes) - GANADORA
- Iride Mockert (La revista del Cervantes)
- Florencia Peña (Pretty Woman)
- Ana María Cores (Las mujeres de Lorca)
Actuación masculina en musical
- Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes) GANADOR
- Octavio Murillo (Despertar de primavera)
- José María Listorti (La sirenita)
- Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos)
- Alan Madanes (Cuando Frank conoció a Carlitos y Sandro, el gran show)
- Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)
Dirección general de musical, music hall, café concert
- Pablo Maritano (La revista del Cervantes) GANADOR
- Fernando Dente (Despertar de primavera)
- Ariel Del Mastro (La sirenita)
- Ricky Pashkus (Pretty Woman)
- Nacho Medina (Las mujeres de Lorca)
- Natalia del Castillo (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Dirección musical
- Gaspar Scabuzzo (Pretty Woman)
- José Luis Pagán (Sandro, el gran show)
- Giuliana Sosa (Las mujeres de Lorca y Despertar de primavera) GANADORA
- Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)
- Javier López Del Carril (Coraza. Cáscara. Casa)
- Nico Posse (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Actuación Femenina en Teatro Alternativo
- Magela Zanotta (La curva del tiempo)
- Mariel Rueda (El puente)
- Yamila Ulanovsky (El arte de esgrimir) GANADORA
- Juana Viale (Subacuática)
- Marita Ballesteros (Lo que se pierde se tiene para siempre)
- Ana María Cores (La monja judía)
Actuación Masculina en Teatro Alternativo
- Mateo Chiarino (Incidente en Vichy y El arte de esgrimir) GANADOR
- Patricio Coutoune (Incidente en Vichy)
- Mario Petrosini (Incidente en Vichy)
- Federico Buso (La curva del tiempo)
- Joaquín Berthold (Subacuática)
- Alfredo Castellani (Una de película)
Dirección en Teatro Alternativo
- Pablo Gorlero (Incidente en Vichy) GANADOR
- Emiliano Samar (El arte de esgrimir)
- Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres (Subacuática)
- Victoria Almeida (La fragilidad de las casas)
- Anahi Berneri (Lo que se pierde se tiene para siempre)
- Santiago Doria (Allá en el veintitangos)
Drama o Comedia Dramática
- Empieza con D, siete letras
- Rocky - GANADOR
- El salón dorado
- El debate
- El secreto
- Druk
- Al fin y al cabo es mi vida
Actriz protagónica en Drama o Comedia Dramática
- Silvia Kutika (Al fin y al cabo es mi vida)
- Fernanda Metilli (Empieza con D, siete letras)
- Gabriela Toscano (Relatividad)
- Cecilia Roth (La madre)
- Mercedes Fraile (El salón dorado)
- Ana María Picchio (El secreto) GANADORA
Actor protagónico en Drama o Comedia dramática
- Joaquín Furriel (Ricardo III) - GANADOR
- Julio Chávez (La ballena)
- Luis Machín (Relatividad)
- Carlos Portaluppi (Druk)
- Nicolás Vázquez (Rocky)
- Fabián Vena (El debate)
- Gerardo Romano (El secreto)
Dirección de Drama o Comedia Dramática
- Carlos Rivas (Relatividad)
- Javier Daulte (Druk)
- Manuel González Gil (El debate y El secreto)
- Nicolás Vázquez y Mariano Demaría (Rocky) GANADORES
- Juan José Campanella (Empieza con D, siete letras)
Comedia
- Mi amiga y yo
- Mi querido presidente
- Una navidad de mierda - GANADORA
- Cuestión de género
- Parlamento
- El jefe del jefe
Actriz en Comedia
- Josefina Scaglione (Mi amiga y yo)
- Verónica Llinás (una navidad de mierda) - GANADORA
- Betiana Blum (Mamá)
- Lucía Aduriz Bravo (Quiero decir Te amo)
- Piel de lava (Parlamento)
- Victoria Almeida (La función que sale mal)
Actor en comedia
- Sebastián Presta (Mi amiga y yo)
- Jorge Marrale (Cuestión de género) GANADOR
- Miguel Ángel Solá (Mi querido presidente)
- Maxi De La Cruz (Mi querido presidente)
- Alejo García Pintos (Una navidad de mierda)
- Dan Breitman (La función que sale mal)
Director de comedia
- Javier Daulte (El jefe del Jefe)
- Peto Menahem y Verónica Llinás (Una navidad de mierda) GANADOR
- Max Otranto (Mi querido presidente)
- Nelson Valente (Cuestión de género)
- Diego Reinhold (Mi amiga y yo)
Actriz o actor de reparto en drama o comedia
- Laura Oliva (La ballena)
- Claudia Cantero (James Brown no usaba ruleros)
- Marcos Montes (James Brown no usaba ruleros)
- Gastón Cocchiarale (Empieza con D, siete letras)
- Anita Gutierrez (Una navidad de mierda)
- Rodrigo Noya (El secreto)
- David Masajnik (Rocky) GANADOR
Actuación masculina en obra para un sólo personaje
- Dennis Smith (Mi vida anterior)
- Martín Rechimuzzi (Alejandra)
- Agustín “Rada” Aristarán (Chanta) GANADOR
- Mariano Saborido (Viento blanco)
- Joaquin Berthold (Vincent, el loco rojo)
- Manuel Santos Iñurrieta (El invierno del oso)
Actuación femenina en obra para un sólo personaje
- Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo)
- Belén Blanco (Clandestina)
- María Merlino (La viva voz)
- Julieta Zylberberg (Prima Facie) GANADORA
- Ana Padilla (Solcito de otoño)
- Ingrid Pelicori (Yo, Fedra)
Revelación Femenina y Masculina
- Albana Fuentes (La sirenita) GANADORA
- Evelyn Botto (La sirenita)
- Valentín Zaninelli (La sirenita)
- Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes)
- Malena Rossi (Sandro, el gran show)
- Antonella Misenti (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Music hall, café concert
- La revista del Cervantes - GANADORA
- Sandro, el gran show
- Las mujeres de Lorca
- Coraza. Cáscara. Casa
- Victor, vení a buscar los discos
Espectáculo de humor
- Feliz día (Sutottos)
- Cha cha cha (Alfredo Casero/Fabio Alberti)
- ¡Chau Macoco! (Los Macocos)
- Un poyo rojo - GANADOR
Coreografía
- Verónica Pecollo (Sandro, el gran show y Cuando Frank conoció a Carlitos)
- Vanesa García Millán (Despertar de primavera)
- Analía González (La sirenita)
- Andrea Servera (La revista del Cervantes) GANADORA
- Eva Iglesias (Las mujeres de Lorca)
Infantil
- El barbero de Sevilla - GANADORA
- La ratoncita Pérez
- El fado de Ulises
- Amadeo
- Cuentopos
Música original
- Fernando Nazar (Incidente en Vichy)
- Martín Bianchedi (El debate)
- Vane Butera (Coraza. Cáscara. Casa) EMPATE
- Martín Rodriguez (La Diabla o cómo destruir el mundo)
- Emilio Kauderer (Empieza con D, siete letras)
- Nacho Medina (Las mujeres de Lorca) EMPATE
Escenografía
- Andrea Mercado (La Revista del Cervantes)
- Gonzalo Córdoba Estévez (Despertar de primavera y Cuando Frank conoció a Carlitos)
- Jorge Ferrari (La sirenita)
- Gabriela Gerdelics y Gastón Zambón (Incidente en Vichy)
- Tato Fernández (Rocky) - GANADOR
Iluminación
- Ricardo Sica (Incidente en Vichy)
- Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera)
- Anteo del Mastro/Sebastian Viola (La sirenita)
- Mariano Demaría y Santiago Cámara (Rocky) GANADOR
- Leo Muñoz y Julio Panno (Sandro, el gran show)
- Ariel Gato Ponce (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Sonido
- Ariel Gato/Camilo Zetner (La revista del Cervantes)
- Gaston Brisky (Despertar de primavera)
- Eugenio Mellano Lanfranco (La sirenita, Rocky y Cuando Frank conoció a Carlitos) GANADOR
Vestuario
- La Polilla (Despertar de primavera)
- Romina Lanzillotta/Catalina Rodriguez Loredo (La Sirenita)
- Caro Fernández y Mechi Saladino (Rocky)
- María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes) GANADORA
- Jorge Lopez/Analía Morales (Cuando Frank conoció a Carlitos)
Producción
- CTBA (Ricardo III)
- TNC (La revista del Cervantes)
- MP, Ozono y Los Rottemberg (La sirenita)
- Club Media, VE8 y Aleph Media (Despertar de primavera)
- Torneos y Competencias, Sandro Producciones, 3C Films y JLP Music (Sandro, el gran show)
- Pardo Producciones (Pretty Woman)
- RGB Entertainment y Preludio (Rocky) - GANADOR
- Corporación América, The Walt Disney Company Argentina, CTBA, Curioso Entertainment, Héctor Cavallero, Gustavo González y Raúl López Rossi (Cuando Frank conoció a Carlitos)