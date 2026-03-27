Tristeza: el Teatro Nacional Cervantes debe recaudar fondos en medio de la crisis de Milei

El Teatro Nacional Cervantes debe recaudar fondos en medio de la crisis de Milei.

El Teatro Nacional Cervantes, teatro oficial argentino, necesita recaudar fondos en medio de la crisis económica del gobierno de Javier Milei. Un repaso por la situación financiera de la institución, los detalles sobre la gala benéfica que se celebrará los próximos días y la Asociación que se encuentra detrás de la misión solidaria para ayudar al teatro desatendido por la cartera de Cultura de la Nación.

El jueves 16 de abril a las 17 horas se llevará a cabo una gala benéfica que ha sido bautizada como "La gala dorada de las mujeres doradas del Cervantes", organizada por Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, entidad que preside Carolina Petroni de Bereciartua y cuya presidenta honoraria es María Victoria Hueyo Anchorena y que servirá para recaudar fondos para obras de infraestructura para el histórico teatro Nacional Cervantes. El Teatro Nacional Cervantes se financia principalmente con fondos públicos del Estado Nacional, aunque también combina otros recursos complementarios ya que su manutención no es prioridad del Poder Ejecutivo.

La comisión directiva del Teatro Nacional Cervantes está conformada por: María Victoria Hueyo Presidente Honoraria, Stefanía Vecchi de Lagos Mármol Vicepresidente Honoraria, Carolina Petroni de Bereciartua Presidente, Mercedes Laconi de Sánchez Elía Vocal, Flavia Pittella Vocal, y Ángeles La Rosa Revisora de Cuentas.

El espectáculo elegido para recaudar fondos

La gala benéfica se dará en el marco de una función de Doradas, nuevo estreno de José María Muscari que reúne sobre el escenario a cinco estrellas de la época dorada del espectáculo argentino: Marta Albertini, Cristina Albero, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal.

Doradas es el espectáculo elegido para abrir la temporada teatral de estrenos 2026 del salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes, conocida como sala Luisa Vehil. Cinco mujeres que fueron grandes protagonistas de los años '70, '80 y '90, y que a lo largo de su exitosa y prolífica carrera artística trabajaron y descollaron en teatros, estudios de cine y televisión, así como en las más importantes pasarelas de la Argentina pero que nunca tuvieron la oportunidad de actuar sobre el escenario del teatro Nacional Cervantes, la sala teatral más prestigiosa y emblemática de la escena teatral argentina, se dan el gusto de unirse por primera vez en el escenario y debutar en el Cervantes con un mágico y nostálgico espectáculo.