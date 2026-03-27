El presidente Javier Milei relegó el rol del Estado en la definición de la formación que recibe la ciudadanía para el trabajo y puso el foco en el sector privado. “Las empresas son las que definen qué se enseña”, afirmó Milei durante su visita al Centro de Formación de Capital Humano. Para el Presidente, son las compañías las que deben definir los contenidos educativos en función de la demanda del mercado.

“No es el Estado el que decide qué se enseña, son las empresas, porque las empresas son las que contratan, las que saben qué necesitan y pagan los salarios. El privado financia, forma y emplea; el Estado pone el marco dado el espacio y se corre del medio”, sentenció Milei durante su discurso en el predio de capacitación que funciona en el barrio porteño de La Paternal. En este sentido, el jefe de Estado cuestionó el enfoque tradicional del sistema educativo y apuntó contra la centralidad de la formación universitaria por sobre los oficios. “Durante generaciones este país enseñó que el único trabajo verdaderamente digno era el que venía con el título universitario. Así, se fetichizó la educación universitaria y se despreciaron los oficios”, consideró.

El mandatario planteó que esa lógica derivó en un desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral, con una oferta insuficiente de perfiles técnicos. “El mercado laboral busca personal capacitado en oficios de distinto tipo y no los encuentran. En Argentina un plomero gana más que alguien recién recibido: escasean las manos que saben hacer cosas”, sostuvo el Milei en el acto donde estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Durante su exposición, el mandatario también se refirió al enfoque de su administración en materia social, especialmente a las políticas impulsadas por Capital Humano, y planteó una mirada crítica sobre el funcionamiento de la asistencia social durante las últimas décadas. “Nosotros entendemos que estas ayudas están financiadas con impuestos, pero también entendemos que los vulnerables fueron sometidos a una situación de alta expropiación por parte de políticos corruptos, empresarios prebendarios y periodistas cómplices que armaron una argentina corporativa”, sostuvo.

Milei celebró la anulación de la condena por el juicio contra YPF en EE.UU

En la antesala de su participación su presentación en el centro de capacitación, el jefe de Estado recibió la noticia de la anulación de la condena por el juicio de expropiación de YPF. "Le ganamos a Burford en Estados Unidos", celebró en referencia al litigio internacional derivado de la estatización de la petrolera. En esa línea, el mandatario buscó poner en valor el resultado del proceso judicial y su impacto económico. “Acá está la gestión, evitamos el pago de 18 mil millones de dólares”, destacó, en medio de las críticas por sus viajes al exterior y el uso del mameluco de YPF en actividades oficiales.

La Justicia de Estados Unidos anuló, este viernes, la condena contra Argentina por el caso YPF y le ordenó a la jueza de primera instancia, Loretta Preska, que emita un nuevo fallo. De este modo, el país se evita tener que pagar al corto plazo unos 16.000 millones de dólares. Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York, la cual argumentó que la ley de nacionalización de la empresa está por encima de los reclamos que puedan efectuar los accionistas de la petrolera.