Sticky Fingers llega a la Argentina en 2026: precios de entradas y fecha de cuándo toca en el C Art Media

Sticky Fingers llega al país.

Al fin llega el anuncio con el que soñaron durante mucho tiempo los fans argentinos de Sticky Fingers: la banda australiana anunció que se presentará por primera vez en la Argentina el 16 de agosto en el Complejo Art Media, con The Terrys como invitados especiales. El grupo está integrado por Dylan Frost (voz / guitarra), Paddy Cornwall (bajo / voz), Seamus Coyle (guitarra principal), Beaker Best (batería / percusión) , Freddy Crabs (teclado / sintetizador).

A lo largo de su trayectoria, la banda consolidó un repertorio amplio en el que predomina una exploración constante de los géneros: reggae, rock, psicodelia, pop y elementos electrónicos se fusionan para dar con el sonido distintivo que los convirtió en referentes de la música contemporánea. Una propuesta diferente y ambiciosa para los fanáticos de la buena música.

Cuándo toca Sticky Fingers en Argentina 2026

Sticky Fingers se presenta en el Complejo Art Media el 16 de agosto de 2026.

Por dónde sacar entradas para Sticky Fingers

Los tickets podrán adquirirse con cualquier medio de pago a partir del 24 de abril a las 10 horas, únicamente a través de All Access.

Historia de Sticky Fingers y su gira internacional

En 2009, Sticky Fingers presentaron su primer show en vivo y lanzaron su EP debut titulado Helping Hand. El EP muestra el sonido inicial de Sticky Fingers, que es principalmente reggae, e incluye las canciones como Change y Juicy Ones, que luego fueron regrabadas para su EP Extended Play. El EP acredita a Taras Hrubyj-Piper para el trabajo de guitarra y teclado, así como a Caroline De Dear y al rapero Mute Mc para el trabajo vocal de la canción Lyrical Stoka.

Sticky se presenta por primera vez en Argentina.

La discografía del grupo, formado en Sídney hace más de quince años, incluye Helping Hand (EP, 2009), Extended Play (EP, 2010), Caress Your Soul (2013) —que reúne dos de sus canciones más reproducidas en Spotify, How To Fly y Australia Street—, Land of Pleasure (2014), Westway (The Glitter & the Slums) (2016), que debutó en el puesto #1 de los ARIA Charts, Yours to Keep (2019) y, más recientemente, Lekkerboy (2022).

La llegada de Sticky Fingers a la Argentina se da en el marco de una gira internacional con la que la banda ya viene recorriendo Australia, Europa y Estados Unidos, afianzando su conexión con fans de todo el mundo. El 16 de agosto será la chance del público argentino para finalmente vivir Sticky Fingers en vivo, uno de los shows más potentes de la actualidad.