Entradas para Un Poco de Ruido en Vélez 2026: precios y fecha de cuándo toca

Un Poco de Ruido, el reconocido programa cumbiero de streaming, realizará en septiembre una zapada en el Estadio de Vélez Sarsfield. Conocé cuándo será, cómo comprar las entradas, y todo lo que necesitás saber para ser parte de otra fiesta de la comunidad cumbiera.

Un Poco de Ruido llega a Vélez: la fecha confirmada

El fenómeno del streaming que revolucionó la escena musical argentina dio el salto definitivo, anunció que se presentará el próximo 26 de septiembre en el Estadio Vélez Sarsfield, en un evento que promete marcar un antes y un después en la historia del proyecto y de la cumbia local.

Un Poco de Ruido nació como una simple zapada entre amigos en la intimidad de un estudio y se transformó en un verdadero hito cultural. Tras consolidarse como uno de los contenidos más vistos y comentados del país, el equipo se prepara para pasar de las pantallas a tocar frente a 45.000 personas en uno de los estadios más emblemáticos de Buenos Aires.

El proyecto logró conectar con distintas generaciones gracias a su formato descontracturado y encuentros musicales en vivo. Esa energía, que supo construir una comunidad masiva en el mundo digital, ahora trasciende las pantallas para convertirse en una realidad federal y masiva: del estudio al estadio.

El concierto no será un recital convencional, sino una experiencia integral de 4 horas diseñada para amplificar la esencia del programa. Los organizadores adelantaron que habrá una puesta en escena de primer nivel, pensada exclusivamente para el formato estadio, donde además se sumarán invitados especiales y habrá cruces musicales inéditos entre artistas de la movida tropical.

Un Poco de Ruido en Vélez 2026: a dónde comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas para la espectacular zapada de Un Poco de Ruido ya se encuentran a la venta en la página oficial de All Access. Se pueden abonar con todos los medios de pago y los clientes de la tarjeta de débito Naranja X tienen un 15% OFF y hasta 3 cuotas con interés con tarjeta de crédito Naranja X.

Los precios varían de acuerdo a la ubicación dentro del estadio, sin costos de servicios, las entradas comienzan en los $45.000 y llegan hasta los $95.000.