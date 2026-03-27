Entradas para CA7RIEL & Paco Amoroso en Córdoba 2026: precios y fecha de cuándo tocan

Ca7riel y Paco Amoroso se preparan para regresar a Córdoba.

El dúo explosivo conformado por Ca7riel y Paco Amoroso volverá a sacudir los escenarios argentinos con un esperado recital en Córdoba. La cita será el próximo 21 de mayo en la Plaza de la Música, en lo que promete ser una noche cargada de energía, descontrol y estrenos musicales.

El show forma parte de una ambiciosa gira internacional que llevará al dúo por distintos países, consolidando su crecimiento fuera de Argentina. Luego de conquistar festivales y escenarios en América Latina y Europa, los artistas regresan al país con una propuesta renovada, que combina su ya característico sonido con una nueva etapa artística.

¿Cómo será el recital en Córdoba?

Este recital no será uno más en su carrera: funcionará como la presentación oficial de su nuevo álbum titulado Free Spirits. El disco marca una evolución en el estilo de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes apuestan a una mezcla aún más arriesgada de géneros, fusionando rock, trap, funk y electrónica. Con letras irreverentes y una impronta escénica arrolladora, el dúo busca reafirmar su identidad y conectar con un público cada vez más amplio.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de Edén Entradas, la plataforma oficial de venta. Se espera una alta demanda, teniendo en cuenta la popularidad del grupo y la expectativa generada en torno a su nuevo material discográfico. Por eso, los fanáticos cordobeses y de otras provincias ya comenzaron a asegurarse su lugar para no perderse el espectáculo.

Con una puesta en escena intensa, caracterizada por la interacción constante con el público, saltos, pogos y una actitud desbordante, Ca7riel y Paco Amoroso lograron posicionarse como uno de los shows en vivo más potentes de la escena actual. Cada presentación es una experiencia única, donde la música y la energía colectiva se fusionan en un clima festivo.

En su nuevo álbum "Free Spirits" hay una colaboración con Jack Black.

Ca7riel y Paco Amoroso regresan a Córdoba

El regreso a Córdoba tiene un valor especial, ya que la provincia fue uno de los puntos clave en el crecimiento del dúo dentro del circuito nacional. Ahora, en plena expansión internacional, vuelven con un show que busca sintetizar su recorrido y proyecta esta nueva etapa del proyecto musical.

El 21 de mayo en Plaza de la Música se marca la presentación de un álbum que Ca7riel y Paco Amoroso preparan como punta de lanza de esta gira, que los posiciona como referentes de la música urbana argentina a nivel global.