La serie documental sobre la Fórmula 1 en Netflix, para ver el finde antes del Gran Premio de las Vegas.

Este domingo 23 de noviembre tiene lugar el Gran Premio de las Vegas, y los argentinos nos encontramos expectantes de cómo será el fin de semana de Franco Colapinto durante la actividad. Para bajar un poco la ansiedad y entrar al mismo tiempo en tema, en la previa de la final, te recomendamos una serie documental sobre la Fórmula 1, que cuenta con siete temporadas, todas disponibles en Netflix.

Lo mejor de todo es que la serie permite ser vista de manera aleatoria, es decir, no es necesario seguir un hilo conductor. En este sentido, se pueden combinar capítulos y temporadas, todo en función del gusto de quien se encuentra del otro lado de la pantalla. Fórmula 1: Drive to Survive es una serie británica original de Netflix, en colaboración con la máxima categoría de automovilismo del mundo. La primera temporada fue lanzada en el 2019 y la última tuvo lugar este 2025, aunque más episodios continuarán sumándose.

Fórmula 1: Drive to Survive está disponible en Netflix.

De qué trata Fórmula 1: Drive to Survive

A lo largo de siete temporadas, de 10 capítulos cada una, Fórmula 1: Drive to Survive sigue el detrás de escena del Campeonato Mundial, con sus diferentes grandes premios y protagonistas. Se trata de una producción ideal para quienes quieren adentrarse en el mundo de la máxima categoría de automovilismo mundial, más allá de la clasificación, las series y la final de cada una de las fechas. La sinopsis oficial adelanta: "Los pilotos, representantes y propietarios de escuderías viven con el pie pegado al acelerador, dentro y fuera de la pista, durante la dura temporada de carreras".

¿Sale Franco Colapinto en la serie Fórmula 1: Drive to Survive?

Franco Colapinto sale en la serie Fórmula 1: Drive to Survive en la séptima temporada. Sin embargo, no hay que ilusionarse, ya que el piloto argentino aparece en pantalla tan solo 10 segundos y de espaldas caminando por el paddock, en el episodio del GP de Italia. De todas maneras, la serie tiene por delante muchas entregas, asi como el pilarense un largo recorrido por delante en la máxima categoría de automovilismo del mundo. Será cuestión de tiempo para que se muestre el detrás de escena de su box y, quizás, alguna que otra entrevista.