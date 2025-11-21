Colapinto se encuentra último en la tabla.

A diferencia de un fin de semana tradicional en la Fórmula 1, el Gran Premio de Las Vegas trastocó leventemente el cronograma de actividades debido a que la carrera no será un domingo, sino el sábado por la noche. Debido a esto, la conferencia de prensa se llevó a cabo este miércoles, donde Franco Colapinto no tuvo demasiado para decir al tener que compartir la sala con Lando Norris, el líder del campeonato.

De hecho, el piloto argentino se pasó la mayor parte de la conferencia callado a la espera de las preguntas, que finalmente llegaron por parte de la prensa oficial de la F1 y uno de los periodistas acreditados. Una de las dos preguntas que recibió Franco refería a las sensaciones que tiene para la cita en el Circuito callejero de Las Vegas luego de lo que fue la fecha en Interlagos, donde Alpine pudo rescatar un par de puntos con Pierre Gasly.

“El auto se sintió mejor en Brasil y fue en la dirección correcta. Pierre tuvo un excelente fin de semana y fue muy bueno para el equipo ver al auto conseguir algunos puntos, volver a pelear por buenas posiciones”, señaló al respecto Colapinto, aunque sabe que eso no necesariamente se trasladará a Las Vegas Strip. De hecho, los trazados son bastante distintos, en especial porque la “ciudad del juego” utiliza un circuito callejero.

De ahí que el pilarense haya resaltado que no espera que el rendimiento del A525 en la ciudad paulista se traslade este fin de semana a Las Vegas, donde el factor del clima frío y las rectas largas también jugarán un importante rol. “Esta pista es muy diferente, muy específica comparada con las carreras previas. Es un asfalto muy complicado. Realmente no tengo grandes expectativas, pero Pierre tuvo un gran fin de semana en 2024”, agregó Colapinto.

El diseño especial de Alpine para Las Vegas

Las Vegas es un destino que posee muchos atractivos, desde las fuentes de hoteles emblemáticos hasta la cartelería retro que forma parte de la identidad de la ciudad y, sobre todo, la presencia de casinos por doquier. De ahí que las escuderías hayan comenzado a preparar diseños especiales para cada visita a la “ciudad del juego”, algo de lo que no pudo escapar Alpine en esta temporada.

Así se ve el A525 para Las Vegas.

Este martes, la escudería francesa mostró a través de sus redes sociales la nueva livery que llevará este fin de semana en el GP de Las Vegas, con una mayor presencia del rosa en el monoplaza. Uno de los detalles se encuentra en las ruedas, puesto que las yantas tendrán el diseño de una ruleta, el típico juego de azar que se encuentra en los casinos.