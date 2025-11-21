La cita en Las Vegas comenzará esta noche con la FP1.

Al estar situada en una zona desértica, la ciudad de Las Vegas no suele recibir lluvias fuertes, ni mucho menos con un caudal que llegue a provocar inundaciones. En los últimos días, se reportaron continuas precipitaciones en esta región de Nevada, a tal punto de que se llegó a temer que deba cancelarse el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, que debe disputarse este fin de semana. Sin embargo, en las últimas horas indicaron hay muy pocas posibilidades de que vaya a haber una nueva inundación y la evolución se muestra favorable de cara al cierre del fin de semana.

El hecho de que el temporal haya generado inundaciones en algunas zonas cercanas al Circuito callejero de Las Vegas hizo temblar a los organizadores, aunque finalmente las condiciones climáticas están tomando mejor rumbo. Aunque las lluvias continuarán hasta el viernes, las autoridades confirmaron que la máxima categoría no verá comprometida sus actividades, ya que hay partes de la ciudad que ya lograron filtrar el agua.

Tanto es así que en la mañana del miércoles se informó que el agua en exceso había continuado su rumbo hacia el canal de Flamingo para salir de la ciudad, por lo que la peor parte ya pasó. Gracias a esto, aunque se esperan más lluvias en los radares, posiblemente para el horario de la FP2, no se considera que vaya a haber una nueva inundación y la evolución se muestra favorable de cara al cierre del fin de semana.

De hecho, en la noche del viernes no debería llover al horario de la clasificación, mientras que para el sábado habría un cielo despejado, lo que terminó de liquidar cualquier chance de una cancelación de la fecha. Cabe mencionar que, en caso de cancelarse un GP, este no es reprogramado, sino que esos puntos se pierden, lo que habría sido dilapidario en la lucha por el campeonato al quedar solamente las citas en Qatar y Abu Dhabi.

Lucha a tres frentes en la F1

Con solo tres fechas por delante, la Fórmula 1 mantiene tres candidatos al título, donde el principal es Lando Norris, líder del campeonato con 390 puntos y una ventaja de 24 sobre Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen está tercero a 49 unidades. En lo que resta del calendario, todavía hay 83 puntos en juego, por lo que es posible que la lucha se mantenga entre los tres por unas fechas más.

Así está el campeonato de la F1.

Ahora bien, Verstappen necesita comenzar a recuperar terreno con victorias si quiere llegar a las últimas fechas con chances de retener el título y levantar su quinto campeonato de F1. Por su parte, Piastri no requiere ganar, pero sí debe recortarle terreno a su compañero, en lo posible al ganarle por un par de posiciones. Por último, Norris es el que menos presión tiene, ya que le bastará con terminar por delante de los dos para comenzar a acariciar la gloria.