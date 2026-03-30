El nuevo drama coreano de Netflix que es furor y se convirtió en una de las películas más vistas

Protagonizada por Priyanka Arul Mohan, acompañada por Park Hye-jin y Si-hun Baek, Netflix incorporó a su catálogo de marzo Un destino en Corea, el nuevo drama que aborda el fenómeno de la migración y el atractivo cultural de la nación asiática.

Lejos de situarse en los relatos idealizados que suelen asociarse con los dramas de aquel país, la producción se inscribe dentro del género, poniendo el foco en las dificultades concretas de empezar de nuevo en el extranjero.

Dirigida por Ra Karthik y estrenada el 12 de marzo de 2026, Un destino en Corea reúne una puntuación de 6 puntos sobre 10 en IMDb, siendo la dirección una de las ponderaciones más resonantes al momento de su calificación.

¿De qué se trata Un destino en Corea?

La historia sigue a Shenba, una joven oriunda de un pequeño pueblo de Tamil Nadu, en la India, que decide viajar a Corea del Sur con la expectativa de cumplir un sueño personal. Sin embargo, su llegada a Seúl no responderá a un camino planificado, sino a una serie de circunstancias adversas que la dejarán sola, sin recursos claros y con escaso conocimiento del entorno en el que se encuentra. A partir de ese contraste entre expectativa y realidad, la protagonista se enfrentará a una sociedad distinta, con barreras idiomáticas, diferencias sociales y una integración que resultará más compleja de lo que imaginaba.

Abordando temas como la identidad, el desarraigo y las condiciones de los migrantes en contextos urbanos contemporáneos, la narrativa combina elementos de drama personal con vínculos interpersonales que la joven construirá en su nuevo entorno, mostrando tanto situaciones de vulnerabilidad como los intentos de adaptación.

Uno de los aspectos que distingue a Un destino en Corea es su intención de alejarse de las representaciones más románticas de Corea del Sur. En su lugar, presenta una experiencia más directa y menos idealizada sobre la vida cotidiana de un extranjero en ese país, incluyendo dificultades económicas, soledad y choques culturales.

Ficha técnica de Un destino en Corea