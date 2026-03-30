Se estrenó hace 10 años y ahora es furor en Netflix: ¿De qué se trata?

Dirigida por Jayme Monjardim y basada en la novela homónima del escritor brasileño Augusto Cury, El vendedor de sueños de 2016 desembarcó en Netflix, posicionándose entre las primeras ocho películas más vistas en la plataforma de streaming a nivel global.

La producción que combina elementos de superación personal con una historia centrada en la salud mental y el sentido de la vida, reúne una puntación de 6,1 puntos sobre 10 en IMDb, destacando las "excelentes actuaciones, contenido, guion y temática", según se desprende de unas de las críticas de usuarios. "Esta es la mejor película que he visto en muchísimo tiempo".

¿De qué se trata El vendedor de sueños?

La trama comienza con un hecho determinante: Julio César, un reconocido psiquiatra, decide quitarse la vida arrojándose desde lo alto de un edificio. En ese momento aparece un hombre en situación de calle, conocido como “el Maestro”, quien logra impedir el suicidio. A partir de ese encuentro se desarrolla una relación entre ambos personajes que modifica el rumbo de la historia y el enfoque del protagonista sobre su propia existencia.

El “vendedor de sueños”, como se presenta el mendigo, comienza a difundir un mensaje centrado en cuestionar los valores dominantes de la sociedad, especialmente aquellos ligados al éxito material. Su propuesta gira en torno a la idea de que el verdadero bienestar no se encuentra en el dinero ni en el reconocimiento, sino en aspectos intangibles como la libertad emocional, la autoestima y la capacidad de reconstruir la propia vida.

A medida que su discurso gana visibilidad (incluso a través de la viralización de sus intervenciones públicas), el personaje reúne seguidores que adoptan su filosofía de vida. Este crecimiento lo convierte en una figura influyente, aunque también genera tensiones con sectores de poder que ven amenazada su posición, lo que introduce un conflicto adicional en la narración.

Protagonizado por César Troncoso y Dan Stulbach, quienes interpretan al “Maestro” y a Julio César respectivamente, la dinámica entre ambos sostiene el desarrollo narrativo, apoyada en diálogos que buscan transmitir el contenido central de la obra, en línea con el libro original en el que se basa.

Ficha técnica de El vendedor de sueños