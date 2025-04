No habló de Fórmula 1: Colapinto dejó a un lado el automovilismo y lanzó una frase furor en el rock nacional

El joven piloto de Fórmula 1 dejó una frase inesperada para el ambiente del rock nacional.

Franco Colapinto es el único piloto argentino de Fórmula 1 y su presencia en la máxima competencia de automovilismo desde el 2024 causó furor en los apasionados de este deporte. Sin embargo, el joven de 21 años dejó a un lado su profesión y publicó un video que causó múltiples reacciones por la frase vinculada a la música que causó furor en el ambiente del rock nacional.

En horas de la mañana del jueves 3 de abril, se viralizó un video de Franco Colapinto mientras aguarda por su momento en la Fórmula 1 con la escudería Alpine luego de su paso por Williams. El piloto de 21 años no habló de automovilismo, sino de música, ya que se viene la edición 2025 del Quilmes Rock.

Colapinto es parte de la escudería Alpine.

"Hola a todos ¿cómo andan? Como ya sabrán, yo siempre antes de largar me escucho dos o tres temitas de Charly García siempre y dentro de muy poco se viene el Quilmes Rock, así que lamentablemente yo no puedo ir, me lo voy a perder porque estoy acá entre carreras en Europa", dijo Colapinto. "Pero ustedes no se lo pueden perder, así que espero que vayan, que disfruten de algo que nos representa tanto a los argentinos como el rock de nuestro país", agregó dejando entrever el sentido de pertenencia que le genera este estilo musical.

"Ojalá pueda ir en el futuro y disfrutar con todos ustedes. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos allá", concluyó el piloto de Fórmula 1. El joven mostró una faceta desconocida vinculada con el mundo de la música, más precisamente con el rock nacional, por lo que generó muchas reacciones en los fanáticos del género y quienes asistirán al Quilmes Rock, el histórico festival que se llevará adelante los días 5, 6, 12 y 13 de abril en Tecnópolis.

La conmovedora despedida de Franco Colapinto: "Te vamos a extrañar"

Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 el año pasado con Williams, pero lleva más tiempo dentro del paddock, puesto que tanto la F3 como la F2 comparten circuitos con la máxima categoría. Desde su arribo a las competencias de Fórmula, el pilarense ha tenido la oportunidad de conocer a varias personas, desde otros pilotos hasta integrantes de los medios de comunicación, con los que ha entablado buenas amistades.

Uno de los amigos que se hizo en el camino era Ulises Panizza, el camarógrafo oficial de la F1, encargado de captar las imágenes que se transmitían por ESPN y Disney+, además de ser las mismas que se usaban en F1TV. El cámara había iniciado su carrera en 2012 de la mano de Fox Sports y no tardó en convertirse en uno de los rostros más conocidos del paddock, motivo por el que generó tanto impacto su partida este fin de semana.

El posteo de Colapinto por el fallecimiento de Panizza.

Este sábado, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Panizza, todavía sin motivo detallado, y Colapinto fue uno de los primeros en mostrar su tristeza en las redes sociales y solidarizarse con su familia. “Un grande Uli, siempre dejando todo, ¡te vamos a extrañar! Qué lindo haber compartido juntos mis primeras carreras en F1. Mucha fuerza para toda la familia”, escribió el piloto argentino en una story junto a una foto acompañado por el camarógrafo.

Claro que el pilarense no fue el único en despedirse de Panizza, puesto que incluso Sergio “Checo” Pérez se expresó en las redes. “Muy triste por la partida de nuestro querido Uli. Se va a extrañar su alegría y su sentido del humor. Descansa en paz, hermano”, escribió el piloto mexicano, que este año no está dentro de la Fórmula 1 tras haber sido despedido por Red Bull a finales del 2024.