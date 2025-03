La F1 inaugurará un nuevo plan en su streaming.

Actualmente, la Fórmula 1 puede seguirse a través de las transmisiones de Fox Sports y Disney+ en Argentina, aunque con el problema de los cortes comerciales que han molestado a más de uno, sobre todo en la plataforma de streaming. De hecho, desde la desaparición de Star+, Disney+ ha tenido varias falencias a la hora de transmitir las carreras de la máxima categoría, lo que llevó a un éxodo en la cantidad de suscriptores, sin mencionar los penosos cambios en sus planes.

La principal beneficiaria de esto fue F1TV, la plataforma propia de la F1 que contó con dos tipos de suscripciones hasta el año pasado, la F1TV Access y la F1TV Pro. La primera permite ver la telemetría en vivo de las carreras y el mapa de los pilotos, aunque el acceso a los Grandes Premios se da en diferido, lo que la diferencia de la segunda, que se caracteriza por la transmisión en vivo y la posibilidad de seguir a los pilotos en las cámaras a bordo y escuchar las radios de los equipos.

Sin dudas, la F1TV Pro es la mejor opción para los aficionados, puesto que también brinda acceso a la F2, F3, F1 Academy y Porsche Supercup por un precio de 7,99 dólares mensuales, mientras que la F1TV Access vale 3,49. Ahora bien, para esta temporada la Fórmula 1 inaugurará un nuevo servicio llamado F1TV Premium, en el que los usuarios tendrán la oportunidad de ver las carreras en 4K UHD/HDR, además de contar con hasta seis dispositivos para compartir el contenido.

No obstante, lo más característico de la F1TV Premium es la nueva tecnología multicámara, que permitirá a los usuarios tener múltiples señales de manera personalizada, lo que serviría para tener una pantalla dividida con la carrera y otros recuadros siguiendo a algunos pilotos. El anuncio de este nuevo sistema fue publicado en el sitio web esta semana, aunque todavía no hay indicios de cuál será su precio.

También hay que aclarar que está confirmado que la F1TV Premium no estará incluido en la F1TV Pro, puesto que el detalle de los servicios premium se muestran como no disponibles para esta opción al momento de suscribirse. Además, el servicio multicámara de momento no está disponible en dispositivos Android y solo es compatible con iOS y TVOS y Google Chrome, pero no en otros navegadores.

¿Cuándo arranca la temporada de F1?

Finalizada la pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, ahora los equipos se preparan para el comienzo del campeonato en el Gran Premio de Australia, que tendrá como sede al Circuito de Albert Park. Allí, la acción comenzará el viernes 14 con las primeras prácticas libres, mientras que el sábado tendremos la clasificación y la primera carrera del año se correrá el domingo 16.