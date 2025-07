La belleza de lo no planeado: Viva Elástico presenta 'Instantáneo', el disco que nació sin querer

La belleza de lo no planeado: Viva Elástico y el disco que nació sin querer / Foto: Guillermina Müller.

Mientras Buenos Aires transpira su clásico invierno húmedo, Ale Schuster se conecta a la charla con algo en la mirada que parece flotar entre el alivio y la expectativa. Su banda, Viva Elástico, acaba de sacar un nuevo disco: Instantáneo. Es el primero en tres años, pero no suena como una continuación de lo anterior, sino como un renacimiento.

El disco, producido por Gustavo Iglesias, apenas dura 28 minutos. Nueve canciones que funcionan como una cápsula. “No teníamos nada pensado hasta que empezamos a hacerlo”, dice Ale, mientras se acomoda el pelo mirándose en la pantalla de su laptop. “Empezamos con una canción que después nos pareció espantosa, y Gustavo dijo: ‘Prefiero que hagamos un disco’. Ahí cambió todo”, se ríe.

Viva Elástico lleva casi 20 años tocando. No es poca cosa para una banda que siempre fue fiel a sí misma, incluso cuando no era fácil sostener esa fidelidad. Desde sus primeras grabaciones en el sur del conurbano bonaerense hasta este presente de sintetizadores sutiles y canciones que suenan más a Depeche Mode que al indie criollo de la primera hora, la banda nunca dejó de mutar. Pero Instantáneo es distinto. Es un “click”, como dice Ale: “Representa ese instante en el que decidís sin forzar, con naturalidad”.

Lo que pasó en ese año y medio de producción fue, según él, un proceso de autodescubrimiento. “Gustavo nos dijo: ‘Quiero ayudarlos a encontrarse con ustedes mismos’. Y lo logró. Este disco nos rejuveneció. Nos dio otra razón para seguir”. Esas palabras no son casuales. La banda no solo se reencontró con un nuevo sonido, sino también con una nueva forma de vivirlo.

Cuando se le pregunta por las canciones que quedaron afuera, cuenta que al principio pensaban hacer un EP. Pero la búsqueda los llevó más lejos. “Nos dimos cuenta de que ya éramos otra banda. Desde la composición, desde mi lugar como cantante… todo era diferente”.

La canción que le da nombre al disco, Instantáneo, llegó sobre el final. No fue pensada como corte, pero terminó siendo el resumen conceptual del álbum. “Aunque tiene un ritmo distinto, representa lo que somos. Tiene fuerza”. Schuster insiste en que nada fue forzado: “Fue todo una sorpresa. Arrancamos con una canción, terminamos con un disco entero, y encima nos gustó”.

Y hay más: ya está trabajando en el próximo. “Nos quedaron muchas ideas. Compuse muchísimo. Estoy maqueteando. Me cambió la rutina, la forma de encarar los días”.

Mientras sigue la charla, el cantante de Longchamps hace zoom out y piensa en la escena actual. Le brillan los ojos cuando habla de artistas como Mazé o Dum Chica: “Me encanta lo que están haciendo. Y Mazé va a ser nuestro starring guest en Niceto. Lo invité porque compartimos una sensibilidad, pero también una raíz: el conurbano”.

El show en Niceto el 23 de agosto, que marcará el regreso oficial a los escenarios, está planteado como una obra. Literal. “Va a ser muy audiovisual, dividido en bloques, como con matices teatrales. Nunca hicimos algo así”. La lista de temas cerró hace pocos días: “Es oro en polvo. No podemos sacar nada del disco nuevo porque a la gente le gustan todas. Además, sumamos un bloque íntimo, más chiquito, con canciones viejas que sabemos que conectan”.

Ale no levanta banderas. No le interesa si el rock “murió”, “volvió” o “vino para quedarse”. Dice que lo que importa es el por qué. “El rock no es lo mismo desde que cambió el soporte. Pero si la esencia está, todo bien. Yo veo al rock en un gran momento. Y no solo por la juventud: también se está empoderando gente de generaciones anteriores. Está volviendo la energía”.

Y mientras revive ese click que significó Instantáneo, recuerda que Yo te quiero más, una canción que sacaron en 2013, fue redescubierta por una nueva generación, gracias a una serie. “Muchos ni saben de qué año es. Y eso me encanta. Es música atemporal. Eso pasa cuando algo está bien hecho”. Viva Elástico solo necesitaba volver a mirarse, reencontrarse, redescubrirse. Y ahora que lo hizo, suenan más vivos que nunca.

Dónde conseguir entradas para Viva Elástico en Niceto

Viva Elástico presenta su quinto disco de estudio, Instantáneo. Una noche única para conectar con un grupo que viene proponiendo una lectura poética de una época difícil de decodificar, pero posible de cantar. Las entradas se encuentran disponibles en Passline.