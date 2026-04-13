Laura Pausini tocó ante un Movistar Arena repleto. (PH @laurapausini)

Laura Pausini deslumbró este domingo 12 de abril en un Movistar Arena colmado, donde presentó su más reciente disco de versiones de clásicos latinos, Yo Canto 2. El público de la italiana recordará esta noche por algunos momentos de conexión con las raíces argentinas: la interpretación de un himno del folklore y el dúo con Fito Páez.

En un gesto de profundo respeto por las raíces regionales, Pausini entonó Gracias a la vida, el clásico del folklore latinoamericano compuesto por Violeta Parra y popularizado en nuestro país por la voz de Mercedes Sosa. "Yo sé que ustedes la saben, cantémosla juntos", soltó la cantante antes de interpretar este emblema.

Por otro lado, la gran sorpresa de la noche llegó cuando la artista invitó al escenario a Fito Paez para interpretar juntos una versión de Mariposa Tecknicolor, perteneciente al reciente disco de covers de Pausini. Durante las tres horas que duró el concierto, la cantante desplegó una energía inagotable, recorriendo los hitos fundamentales de su carrera que la consagraron como una de las voces más queridas por el público latino.

Los fanáticos que corearon todas las canciones de principio a fin y acompañaron cada estrofa de sus baladas históricas, creando una atmósfera de comunión absoluta. La calidez de la intérprete y su constante interacción con los presentes reafirmaron el vínculo inquebrantable que mantiene con la audiencia local desde hace décadas.

Además de sus clásicos, Laura presentó formalmente su más reciente trabajo discográfico de versiones, titulado Yo Canto 2. En este nuevo proyecto, la artista se sumerge en una búsqueda personal para homenajear las composiciones que definieron su identidad musical. Según explicó ante el público, este disco nació de la necesidad de interpretar aquellas canciones latinas que más la marcaron a lo largo de su vida, dándoles una nueva impronta bajo su inconfundible sello vocal.

Laura Pausini en vivo. (PH @laurapausini)

Un cierre íntimo

El show cerró en un clima de celebración, con un medley acapella de canciones como Il cielo in una stanza, En la puerta de al lado, Caja y Con la música en la radio. Con una puesta en escena de alto nivel y una banda impecable, la italiana demostró por qué sigue siendo una figura central de la música global. Entre el pop, el folklore y los homenajes al rock nacional, la noche en el Movistar Arena se consolidó como una cátedra de interpretación y conexión entre la artista y su gente.