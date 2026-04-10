Laura Pausini: edad, hijos y biografía de la cantante italiana (Créditos: Instagram/laurapausini)

Laura Pausini es una de las voces italianas más queridas y respetadas por el público argentino. Tras décadas de trayectoria y una vigencia envidiable, genera curiosidad su vida personal y cómo es la familia que construyó.

Una vida dedicada a la música: de Solarolo al mundo

Nacida el 16 de mayo de 1974 en el pequeño pueblo de Solarolo, Laura Pausini tiene 51 años, pero mantiene la misma energía con la que conquistó el Festival de San Remo en 1993. Aquella victoria con "La solitudine" ("La soledad") cuando era solo un adolescente, fue el puntapié inicial de una carrera que la llevó a convertirse en fenómeno global y superar los 70 millones de discos vendidos.

A lo largo de los años, su estilo evolucionó desde ese pop melódico inicial hacia sonidos más maduros, incorporando influencias del rock y el soul, pero siempre manteniendo esa voz de mezzosoprano que es su marca registrada y la ha hecho ganar premios.

(Créditos: Instagram/laurapausini)

El amor y la familia: cuántos hijos tiene Laura Pausini

Si hay algo que caracteriza a Laura es su transparencia para compartir sus sentimientos, y su vida privada no es la excepción. Tras algunas relaciones que marcaron su juventud, en 2005 encontró la estabilidad definitiva junto al músico y productor Paolo Carta. Juntos formaron una familia y un equipo profesional. El 8 de febrero 2013 llegó su hija Paola.

La pareja se casó tras 18 años juntos en una ceremonia íntima en marzo de 2023, donde la pequeña Paola tuvo un rol protagónico, demostrando que para el amor nunca es tarde si la compañía es la correcta.

Laura Pausini y su marido Paolo se casaron en 2023 y tienen una hija (Créditos: Dmoore Agency EFE)

Un presente lleno de éxito marcado por su gira mundial

En los últimos años, la cantante italiana no solo ha seguido llenando estadios, sino que suele tener una constante presencia en programas como La Voz, regalando a sus fans la posibilidad de verla diariamente, además de disfrutar de su música.

Pausini llegará a la Argentina el próximo 12 de abril, en medio de su gira Yo Canto World Tour, para presentar el nuevo material de su último disco Yo Canto 2 sobre el escenario del Movistar Arena. Será un momento único para que el público argentino disfrute de sus grandes éxitos y nuevas canciones. La gira comenzó en marzo y recorrerá España y Latinoamérica.