La música quedó conmocionada por lo que le pasó a Lucía Galán de Pimpinela: "Mi hija"

El inédito momento que atravesó Lucía Galán en pleno show.

Lucía Galán es una de las voces icónicas de la música argentina por su trabajo como cantante de Pimpinela, el dúo que tiene junto a su hermano Joaquín Galán. La artista de 63 años viene de compartir un hecho inédito ocurrido en medio de su show y despertó muchas reacciones emotivas entre fanáticos y colegas del ambiente.

El nombre de Lucía Galán volvió a resonar en la música por la serie de shows que está llevando adelante fuera de Argentina. La cantante viene de atravesar una serie de tratamientos médicos tras el diagnóstico de cáncer que tuvo en 2024, motivo por el cual se sometió a una intervención quirúrgica. Junto a su hermano Joaquín, se encuentran en Estados Unidos y uno de los recitales que brindaron estuvo atravesado por un momento especial para los Pimpinela.

Lucía y Joaquín Galán se encuentran en una gira por Estados Unidos en este arranque del 2025.

"Anoche en el concierto de Miami, viví un momento muy emocionante: cantar con mi hija Rocío una de nuestras canciones favoritas incluida en este concierto", expresó Lucía en un posteo realizado a través de sus redes sociales. La joven subió a cantar con su madre la famosa canción Someone like you de Adele.

"Gracias Ro por compartir tu don conmigo y con el estadio repleto de gente que te aplaudió con tanto amor", concluyó la artista de 63 años. Muchos fanáticos reaccionaron con comentarios emotivos, al igual que figuras del ambiente de la música, como Soledad Pastorutti y Marcela Morelo.

Sorpresa en la música por el comunicado de Lucía Galán tras su enfermedad: "Gracias a todos"

Lucía Galán reapareció con un video y una publicación en sus redes sociales en diciembre de 2024 tras la enfermedad que la mantuvo alejada de los escenarios y en un proceso de recuperación. La cantante del dúo Pimpinela reveló qué será de su futuro en la música con una fuerte confirmación.

"Otra etapa que termina, la gira de conciertos ‘Siempre Juntos’ para dar paso a ‘Noticias del Amor’ el nuevo concierto que comenzará en USA, México y más países. Gracias a todos por seguir acompañándonos", anunció la cantante del dúo Pimpinela en un video en su cuenta de Instagram días atrás, desde Mendoza. "Ultimo concierto del 2024, Mendoza, Argentina. Gracias a todos por esta despedida llena de tanto amor", agregó en otra publicación donde compartió imágenes y momentos de su presentación en la provincia.

La cantante que fue diagnosticada con una neoplasia quística mucinosa de páncreas, debió someterse a una cirugía para extirpar este tumor poco frecuente, que afecta predominantemente a mujeres en un 90%, cuyo descubrimiento suele ser incidental por cortes imagenológicos del abdomen. Luego de la operación debió mantener un reposo, pero eso no le impidió comunicarse con sus seguidores en las redes sociales para comentar los avances de su salud.

Sobre los planes que le deparan para el 2025, la cantante de Pimpinela aseguró en otro video: "Estoy a punto de viajar a una ciudad hermosa, a filmar en tres días el nuevo videoclip. Una canción nueva, espectacular, con una intensidad nueva y una historia super poderosa que creo que les va a gustar mucho. No les puedo decir nada... tenemos personajes especiales y un montón de cosas lindas que espero que les guste. Esta es la nueva etapa que va a formar parte del 2025".