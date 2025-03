Dolor en la cultura nacional: MURIÓ un HISTÓRICO artista a los 57 años y hay conmoción en la música

El artista tenía 58 años y su repentina muerte causó conmoción en el ambiente de la música.

El mundo de la música quedó en shock por la noticia confirmada en las últimas horas: murió a los 57 años un artista cuya voz se volvió reconocida en Argentina. No solo hubo conmoción en el ambiente artístico, sino también en el de la televisión, ya que fue el creador de unas de las cortinas más escuchadas en el ámbito futbolero.

La muerte del músico cayó como un baldazo de agua fría para muchas personas que comenzaron a recordar la icónica canción que compuso para un histórico programa de televisión de fútbol. Según se supo, el artista de 57 años perdió la vida como consecuencia de una cirrosis hepática, por lo que muchos usuarios lo despidieron con pesar a través de las redes sociales.

Joel Jáuregui fue el creador de la icónica cortina de Estudio Fútbol.

Se trata de Joel Jáuregui, artífice de una melodía inconfundible como La vida no es la misma sin fútbol, la cortina musical del programa Estudio Fútbol emitido por TyC Sports y conformado por Alejandro Fabbri, Horacio Pagani, Gastón Recondo y Marcelo Palacios, entre otros. El compositor oriundo de México se destacó tanto en su país como en Argentina y, además, fue el creador del género futrock.

La repentina noticia causó conmoción en el ambiente de la música, la televisión y el fútbol, dado que la gente lo vinculó inmediatamente con el tema de apertura de Estudio Fútbol. "Me hace acordar cuando volvía del colegio y mí viejita me esperaba con la comida al mediodía y ponía TyC Sports para ver Estudio Fútbol"; "La adolescencia con ese temita, al mediodía"; "Creó un himno, hasta siempre", fueron algunos de los comentarios expresados en las redes sociales con cierta nostagla y melancolía.

"El aguante que tiene ese hombre": sacudón en el folklore por lo que pasó con El Chaqueño Palavecino en Salta

El Chaqueño Palavecino es uno de los exponentes del folklore en Argentina por su aporte a la música en su extensa trayectoria y viene de tener un intenso inicio de 2025, ya que el artista de 65 años se presentó en escenarios de decenas de festivales por todo el país. En este contexto, hubo un comentario sobre el cantante y guitarrista que sacudió a sus fanáticos y a colegas del ambiente tras su show en el Festival Nacional de la Chicha en Salta.

Sin dudas que El Chaqueño Palavecino se convirtió en uno de los músicos más influyentes del ambiente del folklore. Con sus canciones, cautivó a un público que corea sus temas en cada show que brinda y lo que pasó en las últimas horas no fue la excepción, ya que no solo le demostraron fidelidad cantando a viva voz, sino que hubo carteles con frases como "Chaqueño te amo" o "me volví fan tuyo por tu música tan perfecta", sostenidos por grandes y chicos.

En un contexto marcado por una intensa seguidilla de recitales por parte del artista de 65 años, hubo un comentario que dejó entrever lo que significa su presencia en distintos escenarios. "El Chaqueño Palavecino y sus músicos deben estar recontra remil hechos mierda, pero realmente el aguante que tiene ese hombre... me saco el sombrero", escribió una usuaria de Twitter tras el show que llevó adelante en el Festival Nacional de la Chicha en Salta.

"La gente lo ovaciona siempre y él está presente donde lo llamen. Que seas eterno", concluyó la seguidora del Chaqueño. Como el artista está presentándose en muchos lugares del país, sus fanáticos aprovecharon para dejar un mensaje en sus redes sociales. "Unas ganas de verte prontito por La Pampa"; "Volvé a Córdoba"; "A todos lados con vos, Oscar", fueron algunos de los comentarios expresados.