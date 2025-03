El triste anuncio de TyC Sports: murió un histórico del canal de TV

El triste anuncio de TyC Sports por la muerte de un símbolo del canal.

TyC Sports anunció que murió un símbolo del canal de televisión, más precisamente vinculado con el histórico programa Estudio Fútbol. A través de los canales oficiales de sus redes sociales, la señal de TV perteneciente al Grupo Clarín confirmó que falleció Joel Jáuregui Saldaña, el vocalista de la canción La vida no es la misma sin fútbol, que fue el tema de apertura del mencionado ciclo durante más de una década al aire.

Murió el cantante del tema de Estudio Fútbol: el mensaje de TyC Sports

Con un video del artista entonando la canción y el siguiente escrito, desde la señal deportiva de Torneos y Competencias le dieron el último adiós a Jáuregui:

Murió Joel Jáuregui, el cantante de "La vida no es la misma sin fútbol", que sonó durante tantos años en Estudio Fútbol. Con este posteo le queriamos hacer un simple homenaje, escuchando una vez más esa canción que es un himno para todos los que amamos este deporte.

Gracias, Joel. Que en paz descanses.

¿Quién fue Joel Jáuregui, el cantante del tema de Estudio Fútbol en TyC Sports?

Se trató de un vocalista de rock, escritor de canciones y productor mexicano nacido en Monterrey que falleció a los 57 años el sábado 15 de marzo del 2025, como consecuencia de una cirrosis hepática. Fue el creador del género llamado FutRock y se destacó, tanto en su país como a nivel internacional. De hecho, en la Argentina llegó a la fama de la mano de TyC allá por el 2013. De hecho, alguna visitó el estudio del canal de cable deportivo del Grupo Clarín y deleitó en vivo a los periodistas que comandaban el ciclo hace más de una década: Alejandro Fabbri, Horacio Pagani, Gastón Recondo y Marcelo Palacios principalmente.

Los históricos integrantes de Estudio Fútbol, el programa que llevaba el tema de Jáuregui.

La letra de la canción La vida no es la misma sin fútbol

Fanáticos de bandera

Y amor por la camiseta

Hinchas de un club de primera

Con la pasión en las venas

Sólo queremos salir a jugar

No importa el lugar

No importa el rival

Ey

Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma

No es la misma sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma sin fútbol, eh-eh-eh

Con los colores del rostro

Con el escudo de pecho

Con los brazos de bandera

Con la piel de camiseta

Sólo queremos salir a jugar

No importa el lugar

No importa el rival

Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma

No es la misma sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma sin fútbol, eh-eh-eh

Sólo queremos salir a jugar

No importa el lugar

No importa el rival

Ey

Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma

No es la misma sin fútbol, fútbol

La vida no es la misma, sin fútbol, eh-eh-eh, yeah

Ey, yeah

No, no-oh-oh

Ey, yeah

No, no-oh-oh, eh-eh

Otras canciones de Jaúregui vinculadas al fútbol