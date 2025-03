"Me hice caca": una figura de ESPN shockeó a Morena Beltrán en vivo en la TV

Una figura de ESPN sorprendió en vivo a Morena Beltrán en la TV.

Una figura de ESPN, en la televisión argentina, dejó en schock a Morena Beltrán en vivo. Una de las figuras del canal de deportes en la pantalla chica recordó una anécdota escatológica que protagonizó en plena transmisión de un partido de fútbol entre Boca Juniors y Rosario Central, que culminó 1-1 en Arroyito, disputado el 4 de septiembre del 2014.

Quien se refirió a esta insólita cuestión fue Federico "Negro" Bulos, quien hace más de una década relató aquel encuentro para Fox Sports en la TV. El periodista deportivo platense, de 49 años, recordó algo que le tocó vivir mientras trabajaba y hasta aportó detalles desagradables al respecto. Así lo hizo durante su presencia en el programa Generación F de ESPN, donde Morena es una de las integrantes.

El Negro Bulos recordó que se hizo caca mientras relataba en la TV: "Me fui al baño"

En el mencionado compromiso entre Boca y Rosario Central en Santa Fe, Bulos era el relator original y de hecho lideró la transmisión hasta los 90 minutos. Sin embargo, algo le pasó cuando iban dos minutos de adicional y lo tuvo que reemplazar a la fuerza Juan Carlos "Profe" Pellegrini, quien se desempeña como cronista pero no es relator de profesión. Para colmo, justo sobre la hora llegó el gol del empate de Alejandro Donatti de tiro libre y el grito se volvió viral porque hubo un cambio de relator en pleno partido.

Acerca del instante más difícil que le tocó vivir en su carrera en la televisión, el "Negro" rememoró que "el Profe tuvo que relatar los últimos minutos". Cuando el conductor Juan Marconi le preguntó por los motivos, el platense se sinceró crudamente: "Porque tuve un problema... Me hice caca. Es verdad". Ante las risas desatadas en el estudio de la señal de Disney, el protagonista profundizó: "No, encima no, pero casi... El Mago Devito, un querido productor que murió hace algunos años, me dijo: ´¿Te traigo el café?´. Como siempre, y la barrita de cereal. ´Dale´. Y me trajo el café de la fichita, ¿viste, que metés en la máquina? Y me mató...".

Con relación al cierre de aquella situación lamentable que le tocó transitar al aire, el "Negro" Bulos amplió: "Aguanté, aguanté, aguanté, aguanté... El Profe Pellegrini, imaginate, ¡se hizo un festín!". Y remató: "Me desabroché el pantalón así, como para que comprima, y faltaban tres minutos. Dije ´la puta madre´, faltan tres minutos, iban 92. ¡Si no hay un gol, no se entera nadie! Me fui al baño, hubo un gol y lo relató el Profe Pellegrini. Por supuesto, pidió el corte para pasárselo a todo el mundo y al otro día se abrió (el programa) con eso".