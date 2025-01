Se pudrió todo en ESPN: la insólita reacción de Ruggeri contra Morena Beltrán

En la primera edición de ESPN F90 del 2025 tuvo lugar un suceso que tuvo como protagonistas a Oscar Ruggeri y Morena Beltrán en el regreso del ciclo deportivo de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. En en el comienzo del programa se dio un debate con respecto a las vacaciones de la periodista y el exjugador salió con los tapones de punta con una insólita crítica. Por supuesto, los dichos de ambos como los posteos de la panelista no tardaron en estallar.

Es que la joven aprovechó las semanas libres del mes de enero para viajar junto a su pareja, Lucas Blondel, por lo que fue uno de los temas de conversación en el estudio de la señal de Disney. Cuando sus compañeros hablaron de esta situación, el campeón del mundo con la Selección Argentina no dudó en dar su opinión al respecto. Claro que, la forma en que lo hizo sin dudas resultó polémica por su reacción en vivo.

"¡Salió en todos los portales que Blondel pagó las vacaciones!", esbozó Federico "Negro" Bulos mientras hablaban sobre lo que fueron las vacaciones de la periodista con el jugador de Boca Juniors. Ante estos dichos, quien tomó la palabra fue Ruggeri que aprovechó la imagen de una nota de una página web sobre el tema para dar su opinión y agregar: "¡Como corresponde! ¡Está perfecto! ¿Pero qué mitad y mitad? Este Blondel... dejate de joder".

Ante las palabras de sus compañeros, Morena Beltrán no se guardó nada y respondió: "Uno el hotel, el otro almuerzo, el otro la cena. No hay que darlo por sentado, no está bien dar por sentado estas cosas". De esta manera, dejó en claro que dividieron los gastos con el futbolista y agregó: "Hoy los jóvenes es así, mitad y mitad". Además, cabe destacar que la propia periodista publicó en sus redes varias fotos junto a Blondel en la que escribió: "Igual pusimos miti miti", en respuesta a lo que se habló sobre sus días fuera del país con su novio.

Morena Beltrán disfrutando de sus vacaciones con Lucas Blondel

Salió el rating del 2024 y TyC Sports le dio un golpazo inesperado a ESPN

TyC Sports le dio un golpazo inesperado a ESPN en los primeros días del 2025 debido a que salió a la luz el rating de la televisión de deportes del 2024. La noticia sin dudas causó un fuerte impacto en la señal de Disney, que transmite tanto otros deportes como programas de fútbol y tiene entre sus máximas figuras a Sebastián "Pollo" Vignolo y su clásico F90. Sin embargo, en las posiciones quedaron por debajo de su competencia en la TV y no tardó en ser noticia.

Claro que la gran ventaja de TyC a lo largo del año estuvo no sólo en los partidos de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, sino también en los Juegos Olímpicos de París. Más allá de que ESPN tuvo lo suyo en su extensa programación, no le alcanzó para quedar por encima y para colmo cayeron al sexto lugar por detrás de Crónica TV entre los canales de cable según los datos brindados por Ibope. A lo largo del período comprendido entre enero-diciembre de 2024, TyC obtuvo un promedio de 1,26 puntos en la franja de 12 a 24 horas de lunes a domingo, 1,01 en la de 7 a 24 horas y 0,79 en 24 horas.