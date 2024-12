Alejandro Fabbri, histórico de TyC Sports, fulminó a Javier Milei: "Lo peor"

Los palazos de Alejandro Fabbri a Javier Milei, a un año del inicio de su gobierno.

Alejandro Fabbri, figura de la televisión argentina y periodista histórico de TyC Sports, fulminó a Javier Milei a un año de su asunción como presidente de la Nación. El conductor de 68 años trabaja actualmente en el canal de streaming de Flavio Azzaro, llamado AZZ, y se despachó con fuertes palazos contra el jefe de Estado por las medidas que tomó en estos 366 días de mandato.

Durante la edición del programa Fabbri Stream del martes 10 de diciembre del 2024, el comentarista liquidó al líder de La Libertad Avanza y pronosticó que el país no terminará bien en el caso de continuar por esta senda. Además, opinó que el economista de 54 años se alió "con lo peor de la política internacional" y sostuvo finalmente que "hay que tragar saliva y esperar".

Alejandro Fabbri destrozó a Milei por su primer año de gobierno: "Vaciamiento"

Con relación a la gestión del presidente de la Nación, el emblemático periodista de TyC Sports aseguró que "los medios que le hacen campaña lo están ensalzando de todas las maneras posibles" y que "este año de gobierno tiene puntos positivos, como lo principal que tenía que hacer Milei y cualquiera: frenar la locura de la inflación". Sin embargo, al mismo tiempo remarcó que "lo hizo a costa de muchas cosas: el ajuste que se hace y que Milei promociona con frases grandilocuentes como ´el mayor de la historia de la humanidad´ y todo eso... Fue a costa de la gente más humilde, de los jubilados claramente, de los organismos oficiales, de las universidades nacionales, de los hospitales".

Incluso, Fabbri machacó sobre Milei en que "en este momento se está produciendo un vaciamiento en un par de instituciones que funcionaban muy bien, más allá de los gobiernos, que eran ejemplo y orgullo de los argentinos". Allí mencionó al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), al INVAP y al ARSAT.

En la misma línea, el presentador repasó que "se les ha quitado dinero muy importante a los comedores escolares, a los comedores populares". También aseveró que "Milei se diferencia por algo de otros gobiernos de derecha nacionalista porque él no es nacionalista, no tiene nada de nacionalismo ni siquiera desde el punto de las (Islas) Malvinas. Es todo lo contrario: admira a los países del exterior y lo dice sin ningún problema". Por último, Fabbri opinó que Milei "está aliado con lo peor de la política internacional" y completó: "Al contrario de Donald Trump (presidente electo de Estados Unidos), que es nacionalista, él no lo es... Ha sido muy descortés con el Papa (Francisco), con el primer ministro chino (Li Qiang), con Lula (da Silva, presidente de Brasil)... Habrá que esperar, tragar saliva los que no vemos que vaya a buen puerto esto porque lleva hacia un camino de más conflictos, de más injusticias, ni hablar de la quita de medicamentos y demás".