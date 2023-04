El incómodo momento de Recondo en TyC Sports: "No entendí"

El periodista Gastón Recondo vivió un momento incómodo en plena entrevista a un futbolista en TyC Sports.

Gastón Recondo vivió un momento incómodo mientras entrevistaba a un futbolista en TyC Sports. El jugador no entendió las palabras del conductor y en reiteradas ocasiones se lo expresó, pero el hombre de la señal deportiva no fue para nada claro ni cambió a la hora de consultarle sobre su presente. Al margen de que el protagonista lanzó frases interesantes a lo largo de la nota, el que quedó expuesto por su manera de formular las preguntas fue el propio periodista.

Ezequiel Cirigliano regresó a la actividad en el fútbol Senior de River Plate y habló tanto de su actualidad como de sus deseos a futuro. El volante surgido de las inferiores del "Millonario" sueña con la vuelta a las canchas como profesional y no lo descartó a la hora de revelar cómo está luego de la acusación por robo del 15 de agosto del 2022 que derivó en su detención. Recondo aprovechó la ocasión para dialogar con él, pero no la pasó nada bien en vivo.

"¿Cómo ves esto de afuera cuando vos, sin dudas, sentís que podrías ser uno de ellos?", preguntó el conductor de TyC al mediocampista. Luego de este confuso interrogante, Cirigliano no dudó y contestó: "¿Cómo es? Perdón, no escuché bien". Minutos después, se dio otra situación similar. "¿Cuánto hubo en todo este tiempo en el que habrás recibido asistencia y ayuda de decir 'Pará mirá toda la gente que me quiere y me desea bien'? ¿Cómo son estos días en los que fuiste pensando de manera diferente a la que pensabas hace un año o año y medio?", lanzó el periodista. Nuevamente, ante sus dichos, el futbolista respondió: "No entendí la pregunta, perdoname".

Al margen de lo sucedido en las dos ocasiones mencionadas, Recondo insistió: "Que al futbolista le cueste si golpes o años entender que no alcanza con un entrenador, un preparador físico, la familia o la pareja de turno y que necesita algo más de ayuda como para poder asentarse, afirmarse y no tener ningún tipo de contratiempo anímico sobre todo". Si bien el jugador lo escuchó, tampoco comprendió y soltó: "Te soy sincero, no sabría decirte".

El anuncio de Cirigliano, ex-River, tras el calvario que vivió

Más allá de la ilusión por continuar en una cancha, el ex-Tigre y Atlético Tucumán reconoció que trata de “tomarlo con calma" para divertirse y "compartir un buen momento". "Después, en cuanto a lo profesional, ver a la Primera de River y del fútbol argentino me genera sensaciones y ganas de estar", profundizó. Incluso, el deportista contó que está "esperando una posibilidad para volver a jugar como profesional". "Si en algún momento surge, lo analizaré y trataré de poner bien”, detalló.

“Estoy contento, voy a evaluarlo. Estoy unos seis kilos arriba... no es fácil estar a ese nivel, es cuestión de ponerse bien", analizó Cirigliano. Igualmente, prefirió ser cauto al respecto y no habló de probables fechas debido a su reacondicionamiento físico: “No sabría, estoy haciendo diferentes entrenamientos. Entiendo que el fútbol lleva uno específico y eso dependería de cada profesor”.