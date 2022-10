La Justicia ordenó la liberación del futbolista Ezequiel Cirigliano

Luego de estar dos meses en prisión, la Justicia ordenó la liberación del ex jugador de River Plate, Ezequiel Cirigliano. Los motivos de la decisión.

Tras pasar dos meses en prisión por un hecho delictivo ocurrido en Caseros, ordenaron la liberación del ex jugador de River Plate, Ezequiel Cirigliano. La Justicia decidió que se lo libere por falta de mérito en la causa por supuesta portación ilegal de arma de guerra. Finalmente, tras el pedido desesperado de sus familiares y allegados, se cumplió el deseo.

"Ezequiel sufre de una depresión muy grande hace mucho tiempo. Está muy triste y jamás le haría daño a nadie. Estamos seguros de que si realmente tenía un arma no era para dañar. Necesito que por favor me ayuden a que lo liberen para llevarlo a una clínica. Más de 10 años lleva con esta depresión y desde la pandemia no la puede manejar", contó su madre hace unos días en diálogo con el ciclo Nosotros a la mañana.

"Ezequiel está en libertad. Todavía está medio perdido, pero ya está en casa. Mi hijo no hizo nada malo. Ya tenemos el lugar y la psicóloga que lo va a tratar", afirmó la mamá del futbolista en comunicación con Radio La Red minutos después de la liberación de su hijo. El abogado del joven también se expresó por el mismo medio y lanzó: "Estamos felices por su liberación". De esta manera, el mal momento que vivió Cirigliano dentro de la cárcel quedará atrás y el jugador, que ya quedó libre, tendrá la posibilidad de recuperarse.

La desafortunada frase de Rodolfo D´Onofrio sobre Cirigliano en 2014

El 18 de julio de 2014, en la entrevista con Radio La Red (AM 910), el por entonces presidente de River se refirió a los vaivenes anímicos del mediocampista. Tras la vuelta del préstamo en Hellas Verona de Italia, el jugador había faltado a algunos entrenamientos y el mandamás lo cruzó públicamente. "Si no se da cuenta de que es un profesional y de que está en River, Cirigliano va a terminar siendo el jardinero del club", lo fulminó en esa época. Se trata de una declaración que en la actualidad, a la luz de los hechos, muchos consideran como injusta y desafortunada.

Los números de Cirigliano en River

En sus dos etapas entre 2010 y 2015, incluido el descenso y el paso por la B Nacional, Ezequiel Cirigliano disputó en total 65 partidos oficiales con 3 títulos. No obstante, nunca consiguió consolidarse como titular en la Primera División de "La Banda".