River, fulminado por el primo de Ezequiel Cirigliano: "Malos tratos"

El primo de Ezequiel Cirigliano destruyó a River luego de que el futbolista quedara detenido por un robo con armas en una casa. Las críticas al club "Millonario".

El primo de Ezequiel Cirigliano, el exjugador de River que fue detenido por haber entrado a robar a una casa con armas, destrozó públicamente al "Millonario". Apenas un día después de lo ocurrido con el mediocampista, el hombre llamado Claudio tomó contacto con los medios de comunicación y explicó lo sucedido.

Más allá de haber defendido al volante central de 30 años, uno de los familiares más cercanos al ex Selección Argentina sub 20 fulminó al club de Núñez por los "malos tratos" y la "no contención" que llevó a su primo a caer "en un pozo depresivo" con el correr del tiempo.

Claudio expresó que ”el público conoce a Ezequiel como un gran jugador" y aclaró: "Pero nosotros lo conocemos como familia y es una gran persona". Además, dijo que "Ezequiel toda la vida se dedicó a su familia, a la gente, a sus amigos. Nunca quiso dejar el barrio, es una persona completamente ajena a la fama, al dinero". Incluso, manifestó que "es una buena persona, compasiva, alguien que permanentemente busca ayuda”.

El primo de Ezequiel Cirigliano liquidó a River: "Desarraigo"

Sin embargo, también se hizo un tiempo para aniquilar al equipo que vio nacer a "Eze" como futbolista. En ese sentido, recordó que “su problema nace con el desarraigo del club que lo formó, que lo puso como figura a futuro y de repente las respuestas, los malos tratos, la no contención, hicieron que él cayera en un pozo depresivo”.

Con relación a lo ocurrido hace más de una década, cuando Cirigliano estaba en la Selección Argentina juvenil y era señalado como una de las grandes promesas del fútbol nacional, opinó que “no es fácil para un chico de 20 años estar en una situación donde todos te alaban, te dicen que sos un genio, un fenómeno, un ídolo, y de repente sos la peor persona del planeta”.

El primo del deportista añadió que “Ezequiel tiene una depresion que, con el transcurso del tiempo, es muy difícil de manejar para la familia y los amigos". Además, destacó que "ha hecho distintos tratamientos y se fue levantando, se fue sintiendo más fuerte y pudo volver a jugar, pero él lo único que quiere hoy es estar tranquio, quiere estar bien, con su familia”. Por último, Claudio, el primo de Cirigliano, contó que “hace dos días no para de llorar” y culminó: “No podemos entender lo que pasó, hace tiempo que viene teniendo estos altibajos de ánimo”.

La desafortunada frase de Rodolfo D´Onofrio sobre Cirigliano en 2014: "Va a terminar de jardinero"

El 18 de julio de 2014, en la entrevista con Radio La Red (AM 910), el por entonces presidente de River se refirió a los vaivenes anímicos del mediocampista. Tras la vuelta del préstamo en Hellas Verona de Italia, el jugador había faltado a algunos entrenamientos y el mandamás lo cruzó públicamente. "Si no se da cuenta de que es un profesional y de que está en River, Cirigliano va a terminar siendo el jardinero del club", lo fulminó en esa época. Se trata de una declaración que en la actualidad, a la luz de los hechos, muchos consideran como injusta y desafortunada.

La desafortunada vieja frase de D´Onofrio sobre Cirigliano en River.

El jugador había estadio con el director técnico Marcelo Gallardo en el predio de Ezeiza en su retorno tras una temporada en Verona, pero se ausentó de las prácticas tras ser incluido en la pretemporada que se realizaría en Estados Unidos. En su momento, D´Onofrio manifestó que el jugador no quería jugar en River y que la oferta del Hellas era "muy inferior" a lo que pretendían por su venta.

Los números de Cirigliano en River

En sus dos etapas entre 2010 y 2015, incluido el descenso y el paso por la B Nacional, el jugador disputó en total 65 partidos oficiales con 3 títulos. No obstante, nunca consiguió consolidarse como titular en la Primera División de "La Banda".