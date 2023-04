El anuncio de Cirigliano, ex-River, tras su calvario: "No me había dado cuenta"

El gran anuncio de Ezequiel Cirigliano, ex-River, tras el calvario que vivió por haber estado detenido. "No me había dado cuenta", admitió el exmediocampista.

Ezequiel Cirigliano rompió el silencio después de haber estado detenido y hasta analizó una posible vuelta al fútbol. El exmediocampista de River, de 31 años, contó cómo transita sus días luego de la angustia a mediados de 2022 y aprovechó para ilusionarse con seguir practicando el deporte al que le dedicó gran parte de su vida.

Durante la entrevista con TyC Sports, el exvolante central de la Selección Argentina Sub 20 recordó el episodio por el que fue detenido el 15 de agosto pasado, acusado de robo calificado por haber ingresado a una casa con un arma de fuego en Caseros, Provincia de Buenos Aires. Ya en octubre, le dictaron la falta de mérito y la cámara le revocó el procesamiento. Más tarde, tanto el protagonista como su familia dieron a conocer públicamente que él padece esquizofrenia y por eso pidieron la ayuda de profesionales de la salud mental para protegerlo.

Cirigliano reveló que puede volver al fútbol tras su detención: "Ganas de estar"

En el diálogo con el periodista deportivo Enrique "Quique" Felman, el ex-River contó que estuvo muy cómodo cuando volvió a vestir la camiseta del "Millonario" en el equipo Senior. "Eze" sumó minutos en las victorias contra San Lorenzo y Argentinos, por lo que comentó: “Siento una alegría enorme porque hacía tiempo que no compartía una cancha con excompañeros. Eso revive muchas sensaciones lindas que me dejaron River y el fútbol". "No me había dado cuenta de que tenía ganas, me trataron y la pasé bien. Yo ya estoy disfrutando y tranquilo con esto del Senior", amplió.

Cirigliano, cuando estuvo detenido.

Más allá de la ilusión por continuar en una cancha, el ex-Tigre y Atlético Tucumán reconoció que trata de “tomarlo con calma" para divertirse y "compartir un buen momento". "Después, en cuanto a lo profesional, ver a la Primera de River y del fútbol argentino me genera sensaciones y ganas de estar", profundizó. Incluso, el deportista contó que está "esperando una posibilidad para volver a jugar como profesional". "Si en algún momento surge, lo analizaré y trataré de poner bien”, detalló.

“Estoy contento, voy a evaluarlo. Estoy unos seis kilos arriba... No es fácil estar a ese nivel, es cuestión de ponerse bien", analizó Cirigliano. Igualmente, prefirió ser cauto al respecto y no habló de probables fechas debido a su reacondicionamiento físico: “No sabría, estoy haciendo diferentes entrenamientos. Entiendo que el fútbol lleva uno específico y eso dependería de cada profesor”.

El futbolista no juega en su país natal desde 2017, cuando se marchó del "Decano". Tras su paso por Zacatepec de México, reconoció que estar afuera del país le "costó bastante porque se extrañaba un montón" y deseó: "Si está la posibilidad, preferiría que sea en Argentina”. Por último, Cirigliano se mostró dolido porque “hace unos meses" que no ve a su hija, que vive con su madre en Italia, donde él jugó en Hellas Verona en la temporada 2013-2014. "Pero sé que la voy a volver a ver en cualquier momento. Mi anhelo más querido es volver a verla", sentenció.

Los números de Cirigliano en River

Entre 2010 y 2015, el volante central disputó 65 partidos oficiales en el equipo que lo formó, con 3 títulos conseguidos.