Chuke se sumerge en el lado más oscuro del amor con “Cruel”, su nuevo single junto a La Valenti.

Chuke sigue construyendo el camino hacia su esperado álbum debut y lo hace con un giro emocional y sonoro. “Cruel”, su nuevo single en colaboración con La Valenti, aparece como un adelanto clave que profundiza en una faceta más íntima y visceral del proyecto.

La canción pone el foco en una relación atravesada por la intensidad, el desgaste y la contradicción. Lejos de idealizar el amor, el tema expone cómo ciertos vínculos pueden volverse asfixiantes y sacar a la superficie emociones difíciles de manejar. En ese contexto, la pregunta que atraviesa el estribillo “¿por qué tan cruel?” funciona como eje del relato y refleja la confusión y el dolor de quien queda atrapado en esa dinámica.

Si bien el universo musical de Chuke viene marcado por una impronta indie rock, este lanzamiento se despega de esa línea para explorar nuevos matices. “Cruel” incorpora una atmósfera más cercana a lo arrabalero, donde conviven lo acústico con una producción contemporánea, logrando un clima cargado de tensión emocional. En ese recorrido, la participación de La Valenti suma una sensibilidad particular que potencia el dramatismo de la historia.

Chuke presenta el videoclip de "Cruel" ft. La Valenti

El estreno llega acompañado por un videoclip dirigido por la artista visual Rita Eme, que traduce en imágenes la intensidad del tema y amplifica su narrativa desde lo estético. Como anticipo, el single tuvo un pre-estreno especial el 9 de abril en la Casa de la Cultura de Vicente López, en un formato íntimo que permitió acercarse al corazón de la canción.

Este lanzamiento también marca el cierre de una etapa para el artista, que se prepara para llevar su música a Europa con una gira por España durante mayo, con fechas en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.

Detrás del sonido de “Cruel” hay un equipo que acompaña todo el proceso creativo del disco: Joaquin Bañuelos (Polska) en la producción, Javier Bañuelos en la mezcla y Dylan Lerner en el mastering.

Con este nuevo adelanto, Chuke no solo amplía su paleta sonora, sino que también deja en claro que su primer álbum no le va a escapar a las emociones incómodas. Al contrario, las va a poner en primer plano.