La Valenti presenta su nuevo álbum: "Quiero reivindicar a las mujeres de la historia argentina"

La Valenti presenta su nuevo álbum y se prepara para su show en Studio Crobar.

Radicada en Buenos Aires desde hace un tiempo, la artista nacida en Córdoba pero criada en Neuquén, La Valenti, crece a pasos agigantados dentro de la escena de la música nacional. A punto de lanzar su segundo disco de estudio, producido por NanQue, que incluirá dos grandes colaboraciones con mujeres de la industria, anunció su show de cierre de año en Studio Crobar el próximo 29 de noviembre.

En diálogo con El Destape, Valentina Soria, quien publicó los cortes “Kerosene” y “Toita”, semanas atrás a modo de adelanto, dio detalles de su nuevo lanzamiento titulado "La Capitana" y el concepto que engloba al mismo, así como su opinión sobre la escena musical femenina actual y sus planes para el futuro.

"Toita" y "Kerosene" son los adelantos de tu próximo álbum y se te nota más brava en cuanto al sonido ¿Por qué crees que hubo ese cambio?

-Para mí es 100% es crecer. En dos años me convertí más en una mujer. A los 25 no terminas de serlo, estás ahí encontrando tu camino, y ahora tengo 27 cambié y pienso en otras cosas. Percibo la realidad de otra manera; ya todo depende de mí. Trato de no estar en crisis, pero la crisis está todo el tiempo. Y aparte, el contexto no acompaña. Eso se ve muy plasmado en mis canciones. Cuando estalla la olla lo notás más. Esta es una época en la que muchos artistas están lanzando discos y siento que todo se tiñó de eso. No es que ahora todos hablan de lo mismo; es sobre lo que realmente nos interpela y lo que queremos decir. Yo empecé a estudiar y a buscar nuevas palabras y formas de armar oraciones. En canciones mías más viejas, como "Subte línea B", la referencia social o política estaba más sutil.

¿Qué podés adelantar de tu próximo álbum?

-El disco tiene canciones nuevas y va a ser un álbum completo. Mi álbum anterior tenía siete temas, ahora habrá más. Hay un solo cover en el disco, que es "Quimey Neuquén", de Los Hermanos Berbel. Es un himno de Neuquén. Hicimos una reversión que se escucha en los shows. Además, hay dos colaboraciones con chicas de Buenos Aires (A revelar) y Salta (Feli Colina). El disco va a salir el 7 de noviembre, primero va a salir con nueve temas y luego la otra parte. También estamos trabajando en un visualizer para acompañar el álbum.

¿Hay un concepto detrás de este disco?

-Sí, habla del sur, de donde soy yo. Pero también busca reivindicar a las mujeres de la historia argentina. Visualmente, la gente se va a dar cuenta de eso en el video. La narrativa está muy marcada. Siempre me es más fácil crear una historia y armar personajes, porque estudié teatro. Mis canciones son como diálogos de personajes que invento.

¿Cómo llevás eso a un show en vivo?

-Para mí, la interpretación es clave. Hay músicos que pueden cantar muy bien, pero si no transmiten, no me llegan. La actuación, aunque sea un poco, transforma la postura y la mirada.

¿Cuánto hay de Valentina en La Valenti?

-Estoy trabajando para que haya un 50% de ambas. Durante mucho tiempo, Valenti y Valentina eran diferentes, pero estoy intentando que ambas partes se unan. Valentina es mucho más tímida y tranquila, mientras que La Valenti es confrontativa, tiene más carácter.

¿Cómo ves la escena actual para las mujeres en la música?

-Siento que hay más conciencia, pero aún somos menos en muchos espacios. Mientras las mujeres no ocupen roles de decisión en la industria, no va a cambiar nada. Además, muchas veces las mujeres están sexualizadas en la música y eso limita lo que pueden elegir. Las mujeres deben tener la libertad de decidir cómo se presentan y qué quieren transmitir.

¿Cuándo vas a presentar el álbum en vivo?

-Tendremos un show completo el 29 de noviembre en Studio Crobar. Vamos a tocar el disco entero y luego algunas otras canciones. Va a ser un show muy performático pero a la vez va a tener una puesta visual de luces que va a estar increíble, va a haber mucho baile para despedir el año a lo grande.

¿Qué sigue luego de la presentación del álbum?

-Quiero salir de gira. Voy a tocar en Paraná y Neuquén, y también en la costa durante el verano. El año que viene voy a participar del Quilmes Rock y también me gustaría girar por el sur.

Cómo conseguir entradas para La Valenti en Studio Crobar

Studio Crobar es una sala de conciertos y fiestas en el corazón de Palermo, Buenos Aires. La Valenti se presentará el viernes 29 de noviembre y las entradas se encuentran disponibles a través de la app Bombo. Por el lugar ya pasaron las fiestas MSTRPLN, RHEO y artistas internacionales como Diplo y Washed Out.