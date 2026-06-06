Kylie Minogue y Charly García: los invitados sorpresa que podrían acompañar a Lali en River.

Este sábado 6 de junio, Lali Espósito se presentará por primera vez en el Estadio Monumental, un hito que la consolida entre las artistas más convocantes de la música argentina. Con dos fechas agotadas y una producción de escala internacional, la gran incógnita que rodea al show pasa por los posibles invitados que podrían acompañarla en una noche destinada a quedar en la historia.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones que apuntan a dos apariciones estelares, la de la cantante australiana Kylie Minogue y la del legendario Charly García. Ninguna de las presencias fue confirmada oficialmente, pero los rumores crecieron a partir de información difundida por periodistas especializados en espectáculos y replicada por distintos medios.

Según trascendió, la propia Lali habría gestionado una invitación para Kylie Minogue, una de las figuras pop más importantes de las últimas décadas. La australiana mantiene una relación de admiración mutua con la cantante argentina y ya hubo encuentros públicos entre ambas en eventos internacionales. La posibilidad de verlas compartiendo escenario entusiasma especialmente a los fanáticos del pop, ya que representaría un puente simbólico entre dos generaciones de artistas que hicieron de la reinvención una marca registrada.

El otro nombre que genera expectativa es el de Charly García. De acuerdo con las versiones difundidas este sábado, la participación del músico estaría prácticamente cerrada, aunque dependería de cuestiones vinculadas a su salud y a las condiciones climáticas. De concretarse, sería uno de los momentos más emotivos de la noche, la unión entre la mayor estrella del pop argentino actual y una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Cómo serán los show de Lali Espósito en River

Lali llega a River después de varios años de crecimiento sostenido. Tras convertirse en la primera artista argentina en agotar un estadio Vélez y encadenar múltiples shows multitudinarios, el salto al Monumental aparece como la consagración definitiva de una carrera que comenzó en la televisión y terminó transformándola en una de las referentes musicales más importantes de América Latina.

El espectáculo también tiene un peso simbólico para la industria local. Hasta el momento, la única artista femenina argentina que había encabezado shows propios en River fue María Becerra, por lo que la llegada de Lali al estadio más grande del país representa otro paso en la expansión de las mujeres dentro de los escenarios de máxima convocatoria.

Además de los posibles invitados, se espera un recorrido por las distintas etapas de su carrera, con especial protagonismo de las canciones de No vayas a atender cuando el demonio llama, el álbum que impulsó esta nueva etapa artística y que la llevó a batir récords de audiencia y convocatoria.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Pero si los rumores terminan confirmándose, el primer River de Lali podría reunir en un mismo escenario a una estrella global del pop, a un ícono absoluto del rock argentino y a la artista que hoy lidera una nueva generación de la música nacional.