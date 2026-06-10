La fuerte frase del hijo de Rodrigo Bueno: "Se olvidaban de él como ser humano"

En una fecha sumamente especial para el mundo del cuarteto, Ramiro Bueno rememoró al “Potro” Rodrigo, quien habría cumplido 53 años. Entre recuerdos y anécdotas, el joven artista compartió una mirada íntima sobre su padre, buscando recortarlo lejos de la figura artística y mucho más cerca de su faceta como ser humano.

En la charla, el artista habló abiertamente de la profunda admiración que siente por su papá más allá de todo lo que logró estrictamente a nivel musical. “Lo admiro no por el éxito, la masividad, sino por haber tocado tantos corazones, por cómo la gente sigue hablando de él. Sigue recordándolo del lado del respeto, del lado del amor”, expresó conmovido.

Al hablar del lado más humano de El Potro, Ramiro remarcó con énfasis que detrás del ídolo popular también había una persona expuesta a necesidades, dolores y fragilidades cotidianas. “Rodrigo no era solamente una estrella, era también una persona que lloraba, que necesitaba su madre, necesitaba también un entorno que lo acompañe, un hombro donde apoyarse”, sostuvo para visibilizar la enorme carga que llevaba el cantante.

En ese sentido, el joven reflexionó sobre las complejas situaciones que pudo haber atravesado el máximo referente del cuarteto en medio de una exposición mediática tan grande y voraz: “Yo creo que quizás él estuvo en un momento que quizás escaseaba eso, el lado de la contención, por el hecho de que su figura a la gente le convenía un poco más que la parte humana”.

Ramiro Bueno, hijo de "El Potro" Rodrigo, un ícono del cuarteto.

Para finalizar, en diálogo con Cuarteteando, Ramiro agregó una fuerte y certera lectura sobre cómo la mirada ajena comercializaba al mito descuidando a la persona: “Capaz que se olvidaban de Rodrigo como ser humano, pero como artista ‘no, cómo va a hacer esto’. Todos somos seres humanos”.

Emoción por el mensaje del hijo de Rodrigo con Belgrano campeón

Belgrano escribió una página histórica en el fútbol argentino y la consagración tuvo un condimento especial para la familia de Rodrigo “El Potro” Bueno. "El Pirata" venció 3-2 a River Plate en una final épica del torneo Apertura disputada en el estadio Mario Alberto Kempes y consiguió el primer campeonato de su historia. En medio de los festejos, Ramiro Bueno compartió un emotivo mensaje dedicado a su papá, que el 24 de mayo hubiera cumplido años.

“Feliz cumpleaños pá, espero que estés feliz”, escribió el rapero de 29 años, único hijo que Rodrigo tuvo con Patricia Pacheco, en una publicación realizada desde Japón en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por dos fotos en las que se lo ve junto a una imagen tamaño real del “Potro”, sentado en la platea alentando a Belgrano.

“Todo lo que viene pasando este mes es medio una locura, pero los locos como yo simplemente lo disfrutamos y transitamos así sin preguntarnos tanto las cosas. Te amo por siempre. Salud a mi pirata cordobés favorito”, agregó.