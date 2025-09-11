La promesa de Soledad Pastorutti previo a fin de año que sorprendió al folklore: "Antes que se termine"

El vaticinio de la artista sobre su futuro de cara a diciembre de 2025.

Soledad Pastorutti es una de las cantantes más destacadas del folklore argentino y en sus redes sociales, se muestra abierta a charlar con sus seguidores de diversos temas, entre los que figura su participación como jurado de La Voz Argentina. Sin embargo, en este caso la artista respondió a una pregunta y vaticinó un detalle de su actualidad en la música de cara a diciembre de 2025.

Es común que "La Sole" utilice de manera recurrente sus redes sociales. Tanto Twitter como Instagram son sus favoritas a la hora de comunicarse con sus fanáticos y en las últimas horas, realizó un anticipo de lo que puede llegar a ser el cierre del 2025 ligado a sus intensas actividades con la música.

El anuncio de Soledad Pastorutti

"¿Cuándo podremos escuchar tu bella voz en nuevas canciones?", le preguntó un seguidor a Soledad con la clara intención de cantar nuevos temas. Lejos de esquivar la pregunta, citó el tuit y respondió: "Mmm, quizás antes de que se termine el año". Si bien no dio fechas exactas ni indicios si será un disco o canciones sueltas, esta novedad generó todo tipo de reacciones en los fanáticos y el ambiente del folklore.

Muchas personas reaccionaron a este anuncio con efusividad. "Largá eso que tenés encanutado que te conocemos"; "Mmm que tenes planeado vos"; "Listo solo esto me motivará hasta el 31 de diciembre", fueron algunos de los comentarios de la gente aguardando por nuevo material de Soledad Pastorutti, una de las exponentes del folklore en Argentina.