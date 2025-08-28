Ya se conoce el line up del Lollapalooza 2026 en Argentina.

El line up del Lollapalooza 2026 ya está disponible y los fanáticos de la música saben qué artistas verán en la próxima edición del festival en Argentina. Lo que llamó la atención de muchos fue la incorporación de un ícono del folklore argentino en la grilla, que hasta el momento no tocó en el evento.

Soledad Pastorutti es la artista que fue anunciada como parte del line up del Lollapalooza 2026 y así se confirmó su debut en el evento musical que cumplirá once años en Argentina. A pesar de sus casi 30 años de carrera, la cantante de folklore no participó hasta el momento de este famoso festival, cuyo recién develada grilla causó furor en las redes.

Una de las premisas en la carrera de Soledad Pastorutti fue llevar el folklore hacia nuevos públicos, desde sus inicios hasta la actualidad, y este paso es un nuevo acercamiento a ese propósito. La intérprete de hits como Entré a mi Pago sin Golpear, A Don Ata y Tren del Cielo llevará la música autóctona que toca en cada escenario al que sube al Lollapalooza, que se llevará adelante en el Hipódromo de San Isidro.

El anuncio oficial del line up del Lollapalooza 2026

"Lo venían esperando. Lo venían pidiendo. Sobre todo después de la impresionante edición de Lollapalooza Chicago que había encendido las especulaciones sobre los artistas que podrían llegar a la nuestra. Porque si hay algo que Lollapalooza logró en estos diez años en Argentina es convertirse en una cita anual imperdible para quienes respiran música. Hoy se abre un nuevo capítulo en esa historia: LollaAR deja bien en claro que va a inaugurar su segunda década en el país a lo grande. En un hecho inédito, el megafestival confirma por primera vez 10 headliners al frente de una grilla de antología", comienza el comuinicado de DF Entertainment. Y sigue: "Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra serán los artistas principales de las tres jornadas del 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. Con producción de DF Entertainment y C3 Presents, y semejantes figuras encabezando el lineup, queda claro que esta nueva era de Lollapalooza en Argentina redobla la apuesta no solo en cantidad sino también en calidad, fiel a su espíritu de siempre".

Line up completo del Lollapalooza 2026

SABRINA CARPENTER – TYLER, THE CREATOR – CHAPPELL ROAN – DEFTONES – SKRILLEX – LORDE – DOECHII – TURNSTILE – LEWIS CAPALDI – PAULO LONDRA – RATONES PARANOICOS – KYGO – PEGGY GOU – INTERPOL – ADDISON RAE – KATSEYE – DJO – BRUTALISMUS 3000 – BEN BÖHMER – MARINA – LOLA YOUNG – AITANA – DANNY OCEAN – D4VD – SOLEDAD – BUNT. – ROYEL OTIS – TV GIRL – THE DARE – SIX SEX – HORSEGIIRL – 2HOLLIS – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U – MEN I TRUST – RIIZE – YAMI SAFDIE – VIAGRA BOYS – MASSACRE – JUDELINE – BALU BRIGADA – SARAMALACARA – GUITARRICADELAFUENTE – LANY – THE WARNING – ZELL – RØZ – HAMDI – NASA HISTOIRES – TIMØ – MILITANTES DEL CLIMAX – EZEQUIEL ARIAS – LITTLE BOOGIE – MARTTEIN – EASYKID – RYAN – JOAQUINA – CEROUNNO – AMIGO DE ARTISTAS – FÉLIX VESTRE – TIGER MOOD – TOBIKA – 143LETI – LUDMILA DI PASQUALE – VICTORIA WHYNOT – SPAGHETTI WESTERN – TERRA – REYBRUJA – MORA FISZ – PAULA OS – JERO JONES