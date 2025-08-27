Histórico: el Chaqueño Palavecino cantó por primera vez un clásico del folklore

El Chaqueño Palavecino interpretó una famosa zamba del histórico cantautor Daniel Toro.

El Chaqueño Palavecino es destacado cantor de la música argentina que se convirtió en un ícono del folklore con sus 40 años de trayectoria y decenas de canciones que ya son parte de la cultura y se escuchan en todo el país. Durante una entrevista, el artista salteño emocionó a todos sus fans al cantar una zamba muy especial que nunca grabó.

“Una jornada histórica que quedó grabada en la memoria del folklore: El Chaqueño Palavecino cantó ‘Zamba para olvidar’ del gran Daniel Toro”, destacaron desde el programa de streaming donde estuvo el popular compositor de Salta. Como era de esperarse, el video desató una ola de reacciones de cariño y aprecio por el referente del género musical.

“Historia pura!”; “Que hermoso escucharlo!”; “Por qué será que nunca la canta, ni tampoco la grabó, siendo una Zamba tan emblemática. Son pocos los temas del cancionero folklórico que el Chaqueño no grabó o no canta en los festivales”, fueron algunos de los comentarios. Otro usuario bromeó: “Zamba prohibida en las juntadas, la quemaron tanto que no la quiere escuchar nadie jajaja”.

Este momento especial ocurrió en el programa de streaming Bombo TV que conducen Juli Navarro y Fabricio Rodríguez, donde hay un segmento denominado "Historias de nuestro folklore" a cargo de Santiago Tucumán. “En él, el joven trae historias con el trasfondo que le dieron nacimiento a grandes obras de la música argentina”, escribieron desde el ciclo en Instagram y destacaron: “Al terminar la narración, el Chaqueño Palavecino no se aguantó y entonó "Zamba para olvidar" recreando un momento único e inédito”.

Cabe recordar que ese tema tiene como autores a Julio Fontana (letra) y Daniel Toro (música y arreglos) y se convirtió en un clásico del folclore argentino, interpretada por múltiples artistas y reconocida por su potencia y sentimiento. Y podemos mencionar que el Chaqueño Palavecino lo interpretó con Banda XXI en el Festival del Calden de 2019.

El Chaqueño Palavecino brindó una entrevista al canal de streaming Bombo TV.

El folklore y el cuarteto, de fiesta por lo que decidió el Chaqueño Palavecino

Cabe recordar que el Chaqueño Palavecino realizó una importante gira por todo el país, en el marco de los festejos por sus 40 años de trayectoria en el folklore. En una presentación que brindó en Córdoba hizo vibrar al cuarteto junto a los invitados especiales que tuvo sobre el escenario.

Allí recibió a Javier la Pepa Brizuela y Facundo Toro, para producir un trío estelar al ritmo de "Zamba para olvidar", un himno del cancionero popular. Más tarde, en una noche llena de lujos, aparecieron Los Nombradores del Alba, banda conformada por Facundo Toro, Diego Gatica, Nacho Prado y Lucas Cerazo, quienes aprovecharon el encuentro para compartir su arte junto al Chaqueño. "Linda juntada se armó, gracias público querido, se cantaron todo!", escribió el salteño en sus redes sociales.