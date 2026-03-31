La dura lectura de Cuti Carabajal sobre el folklore.

Carlos "Cuti" Carabajal es, en muchos sentidos, uno de los pilares de la historia misma del folklore argentino contemporáneo. Y en una reciente entrevista sostuvo una dura lectura del género popular y su relación con la vida de la gente, sorprendiendo a los periodistas.

Invitado al programa de stream Infobae al regreso, Cuti Carabajal habló sobre lo difícil que es vivir de la música en la Argentina, reconociendo que es un rubro que "tiene sus altibajos" y aunque "no se mete mucho en política", confesó que muchas canciones reflejan la realidad social de su Santiago del Estero: “En el interior falta agua, la gente es muy pobre. Las canciones un poco hablan de eso también”.

Integrante de la emblemática familia Carabajal, Cuti fue uno de los pilares de Los Carabajal, conjunto que marcó a varias generaciones con su manera de interpretar chacareras, zambas y gatos. Desde allí, no solo consolidó su estilo como percusionista y cantor, sino que también aportó una mirada propia sobre el folklore: una que respeta la raíz, pero que no le teme a la renovación.

Una carrera de reinvenciones en el folklore

Su carrera, sin embargo, no se limitó a lo grupal. Con el paso de los años, Cuti fue construyendo un camino solista que le permitió explorar nuevas sonoridades y profundizar en su rol de compositor. Discos como “Sachapera” o “El cantar de la tierra mía” reflejan ese pulso creativo que combina tradición y actualidad, con letras que dialogan con el paisaje, la identidad y las transformaciones sociales.

Pero si hay un rasgo que define a Cuti Carabajal es su rol como referente cultural. Más allá de los escenarios, su casa en Santiago del Estero se convirtió en un espacio de encuentro permanente para músicos, bailarines y amantes del folklore. Allí, la música no es espectáculo sino celebración colectiva, un ritual que mantiene viva una herencia que se transmite de generación en generación.

Con décadas de trayectoria, Carlos “Cuti” Carabajal sigue siendo una voz activa dentro del folklore, no desde el lugar de la consagración estática, sino desde una práctica viva con shows y presentaciones que lo siguen manteniendo como uno de los artistas más destacados del rubo, incluso para las nuevas voces.