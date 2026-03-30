La Sole emocionó al folklore por lo que hizo con Cuti y Roberto Carabajal en Baradero: "Gracias"

Soledad Pastorutti recibió a Cuti y Roberto Carabajal en su show.

Soledad Pastorutti protagonizó uno de los momentos más emocionantes del Festival Nacional de Música Popular de Baradero al invitar al escenario a Cuti y Roberto Carabajal. El encuentro entre la santafesina y los referentes de la mítica dinastía santiagueña encendió al público, que celebró la unión de estas figuras fundamentales del folklore argentino.

El punto más alto de la presentación llegó cuando los tres artistas interpretaron juntos la emblemática chacarera Déjame que me vaya. Esta obra ocupa un lugar sentimental único en el repertorio de la Sole, ya que la acompaña desde sus inicios musicales y fue una de las piezas que la catapultó a la fama masiva. Para sus seguidores, escuchar esta versión junto a sus autores representó un viaje directo al pasado.

La fuerza interpretativa de Soledad, sumada al sello inconfundible de los Carabajal, convirtió a este clásico del folklore en un icono de la jornada. Al finalizar la canción, la ovación de la plaza confirmó que la vigencia de estos temas sigue intacta, especialmente cuando se cruzan la energía del "Huracán de Arequito" con la sabiduría de quienes han marcado el camino de la música popular por décadas.

"Gracias Cuti y Roberto Carabajal", escribió Soledad en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram mostrando parte de su colaboración con los ídolos del folklore que marcaron la historia musical argentina con chacareras como Entre a mi pago sin golpear y Cuando me abandonde el alma.

Cuti y Roberto Carabajal.

La nueva entrega de Casa Sole

Soledad Pastorutti continúa expandiendo los límites del folklore con el lanzamiento de una nueva pieza dentro de su proyecto "Casa Sole". En esta oportunidad, la artista de Arequito sumó a Lázaro Caballero, una de las figuras con mayor crecimiento en la escena actual del género, para presentar una versión renovada de Hoja en blanco.

La obra posee un origen colombiano, específicamente en Santa Marta, y ha transitado por diversos estilos musicales hasta consolidarse en el cancionero popular de la región. El estreno se dio a conocer a través de las redes sociales de la cantante, donde destacó el recorrido internacional de la composición antes de recibir este nuevo tratamiento sonoro en su refugio creativo.

Esta colaboración forma parte de un ciclo de sesiones donde la intérprete invita a colegas a reinterpretar clásicos y explorar nuevas texturas musicales. La pieza ya se encuentra disponible en plataformas digitales, reafirmando la vigencia de la cantante en la búsqueda de cruces generacionales y culturales dentro de la música latinoamericana.