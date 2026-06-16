Feine Sahne Fischfilet llega a Argentina en 2026: entradas y fecha de cuándo toca la banda de rock alemán en Vorterix

Feine Sahne Fischfilet llega a Argentina. (Crédito de foto: Andreas Hornoff)

La escena punk local se prepara para un hito inusual con el debut de Feine Sahne Fischfilet en Argentina. La cita está programada para el viernes 9 de octubre a las 21:00 horas, cuando los alemanes desplegarán su energía sobre el escenario porteño. Esta visita consolida la llegada de una de las agrupaciones más influyentes y menos convencionales del rock europeo actual, caracterizada por combinar una postura política, empatía, humor y una fuerte conexión con la realidad cotidiana de sus seguidores.

Entradas para el recital y la experiencia Vorterix

Las localidades para este esperado concierto ya se encuentran disponibles a través de la plataforma web de All Access, el canal oficial para asegurar el ingreso. Respecto a los costos, los valores se ubican en 50,000 pesos argentinos más el cargo por servicio si se compra online. El Teatro Vorterix, ubicado en la Avenida Federico Lacroze 3455, en el barrio de Colegiales, es ideal para esta clase de shows: ofrece una gran acústica, una planta baja amplia que permite la cercanía con los músicos y una excelente visión desde las bandejas superiores, garantizando que cada acorde se sienta con máxima intensidad.

Feine Sahne Fischfilet en Teatro Vorterix. (Crédito de imagen: Indigo Press)

Identidad, trompetas y mensaje político

El combo germano nació hace dos décadas en Mecklenburg-Vorpommern, una región rural cercana al mar Báltico, como un proyecto de amigos de pueblos chicos decididos a divertirse y plantarse firmemente contra la apatía y el avance de la extrema derecha.

Musicalmente, Feine Sahne Fischfilet destaca por una propuesta que entrelaza la potencia cruda de las guitarras, una voz áspera inconfundible y la incorporación vibrante de trompetas, sumando texturas melódicas que transforman el punk tradicional en una celebración masiva.

La razón principal de su llegada a Sudamérica radica en el tremendo impacto de su reciente producción discográfica. El grupo aumentó sus seguidores de manera contundente gracias al éxito arrollador de su último álbum lanzado en 2025, titulado Wir kommen in Frieden.

Este material los catapultó por primera vez en su historia al primer puesto en los rankings de ventas en Alemania y generó hitos masivos, incluyendo un show totalmente agotado ante 17,000 personas en el histórico anfiteatro Wuhlheide de Berlín y una imponente gira posterior. Con el impulso de este presente dorado, que en este 2026 también los tendrá abriendo los shows de estadio de Die Toten Hosen, los alemanes llegan a Buenos Aires dispuestos a transformar el teatro en una verdadera e inolvidable fiesta.