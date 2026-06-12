Los lanzamientos musicales de la semana que no te podés perder: de la reinvención de Blair al explosivo debut de Six Sex

De Blair a Six Sex: los lanzamientos musicales de la semana.

La música argentina atraviesa uno de sus momentos más diversos y vibrantes. Esta semana llegaron discos, sesiones especiales y adelantos que van desde el rock clásico hasta la electrónica más experimental, pasando por el indie, el pop y el reggae. Estas son algunas de las novedades más destacadas que merecen un lugar en tu playlist.

Siete lanzamientos musicales para escuchar este fin de semana

Buenos Vampiros abre una nueva etapa

La banda marplatense Buenos Vampiros presentó No hay amor que nos salve, el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio, previsto para septiembre. Con guitarras afiladas, atmósferas oscuras y una lírica atravesada por la desilusión emocional, el grupo reafirma la identidad post-punk y dream pop que lo convirtió en una de las propuestas más interesantes de la escena independiente.

El lanzamiento llega además acompañado por el anuncio de una nueva gira europea que los llevará por varios países del continente, consolidando el crecimiento internacional de una banda que recientemente compartió escenario con Iggy Pop en Buenos Aires.

Hojas por el Barrio y un disco atravesado por la resistencia

La banda platense lanzó Aún que sea, su quinto trabajo de estudio y quizás el más personal de su carrera. El álbum funciona como una fotografía de los cambios que atravesó el grupo durante los últimos años: modificaciones en la formación, un cambio de nombre, la pandemia y las transformaciones personales de sus integrantes. Musicalmente, el disco viaja entre el rock, el post punk, las canciones de tono intimista y momentos más crudos, reflejando el espíritu de una banda que encontró en el caos una nueva forma de seguir adelante.

Blair reinventa "Bar Scorpios" en una Spotify Session imperdible

Luego de ser reconocida como Mejor Nueva Artista en los Premios Gardel, Blair estrenó su primera Spotify Session con dirección artística de Marilina Bertoldi y realización audiovisual de Dana Campanello. La artista revisita canciones de Bar Scorpios desde una perspectiva más íntima y visceral, pero el gran momento llega con su versión de "Entre caníbales", clásico de Soda Stereo, reinterpretado junto a un cuarteto de cuerdas. Una apuesta elegante que confirma por qué es una de las voces más prometedoras de la nueva generación.

Six Sex presenta "ULTRA", uno de los discos más esperados del año

Después de conquistar escenarios en América y Europa, Six Sex finalmente lanzó ULTRA, su primer álbum de estudio. Con 16 canciones, el trabajo lleva al extremo el universo que la artista viene construyendo desde hace años: electrónica, techno, reggaetón, neoperreo y pop experimental conviven en una obra intensa, provocadora y diseñada para la pista de baile. Temas como LOVE ME HATE ME, FUchi! y PANTALOM muestran su faceta más explosiva, mientras que canciones como HUMO e i don't love u exploran un costado más introspectivo. El lanzamiento llega en el mejor momento de su carrera internacional, tras presentaciones en festivales como Primavera Sound, Lollapalooza y Estéreo Picnic.

Alejandro Lerner vuelve al rock junto a Juanse

A diez años de su último álbum de estudio, Alejandro Lerner sigue revelando pistas de su próximo trabajo discográfico. Esta semana presentó De otro mundo, una canción grabada junto a Juanse que profundiza la veta rockera que tendrá el nuevo proyecto. El tema fue estrenado durante una celebración íntima en Niceto Club por el cumpleaños del artista y se suma a Déjame volver, el primer adelanto del disco. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Lerner demuestra que todavía tiene mucho para decir.

LiL CaKe apuesta a lo grande con un álbum de 41 canciones

Uno de los lanzamientos más llamativos de la semana es 4114, el primer disco de estudio de LiL CaKe. La propuesta rompe con los formatos tradicionales: 41 canciones de aproximadamente un minuto cada una construyen una especie de diario musical donde el artista explora emociones, recuerdos y experiencias personales. El álbum incluye colaboraciones con Fidel Nadal, León Cordero, Zaider, Trucha y El Esparza, entre otros. Con apenas 22 años, el músico entrega un trabajo ambicioso que mezcla pop, trap y sensibilidad generacional.

Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman se unen para celebrar sus influencias

Otra de las novedades destacadas es Soul Reggae Vol. 1, el primer capítulo de una colaboración entre Mimi Maura, Hugo Lobo y Sergio Rotman. Lejos de ser un simple disco de versiones, el proyecto reinterpreta clásicos del soul, el reggae y la música popular desde una mirada contemporánea. La profundidad vocal de Mimi, la elegancia instrumental de Lobo y la experiencia de Rotman se combinan para dar forma a una obra que funciona como homenaje y declaración de principios al mismo tiempo.