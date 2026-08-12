Los Expedientes Secretos X: así era la película que nadie en Hollywood se animó a estrenar y que cambiaba para siempre la historia de Mulder y Scully

Los Expedientes Secretos X es una de las series más importantes de la televisión estadounidense y marcó para siempre la carrera de Chris Carter, su creador. La historia de Mulder (David Duchovny) y Scully (Gillian Anderson) amplió su universo en una saga de películas... aunque hubo una que nunca salió a la luz .hasta ahora, según reveló Carter. Así era el guión que Hollywood catalogó de "demasiado terrorífico" para ser estrenado y quedó encajonado durante casi 20 años

Chris Carter recuperó la versión que originalmente quería presentar de The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankensheteyn, mucho más cercana al terror que la que fue estrenada en cines en 2008 como la segunda película de los agentes Mulder y Scully, que escribió junto a Frank Spotniz. La primera versión del filme tenía elementos de terror mucho más fuertes, pero Hollywood censuró ese material para conseguir una clasificación PG-13 que permitiera explotarla comercialmente en la mayor cantidad de cines posibles.

La película que "verá la luz" tras 20 años de silencio

La historia comienza cuando una agente del FBI desaparece y la investigación queda prácticamente estancada. La única pista extraña proviene de Joseph “Joe” Crissman, un sacerdote expulsado de la Iglesia por abusos sexuales que asegura estar teniendo visiones psíquicas relacionadas con los secuestros. El FBI recurre entonces a Mulder por su experiencia con fenómenos paranormales, mientras Scully es quien debe convencerlo de involucrarse en el caso.

Mulder, que vive aislado y continúa obsesionado con lo paranormal, acepta regresar a la investigación. Scully, en cambio, está trabajando como médica en un hospital católico y atraviesa su propio conflicto: intenta encontrar un tratamiento para Christian, un niño que padece una enfermedad cerebral terminal. A medida que avanzan en la investigación, Mulder y Scully descubren que detrás de los secuestros hay un experimento médico clandestino mucho más perturbador de lo que parecía inicialmente. La película combina así investigación policial, horror, dilemas religiosos y elementos sobrenaturales.

Después de casi 20 años sin poder acceder al montaje original de The X-Files: I Want to Believe, Chris Carter reveló que pudo recuperar la película y que finalmente se estrenará el 14 de agosto en Disney+. Este regreso de Mulder y Scully será la antesala del planeado reboot de la serie a cargo de Ryan Coogler (Sinners, Black Panther), que escribirá y dirigirá el episodio piloto protagonizado por Danielle Deadwyler y Himesh Patel, que encarnarán a dos agentes nuevos del FBI que investigan fenómenos paranormales.