Entradas para La Beriso en Vorterix 2026: precios y fecha de cuándo tocan

La Beriso se presenta en Teatro Vorterix en mayo de 2026. (Crédito de foto: La Beriso)

La banda argentina La Beriso confirmó su regreso a la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta diferente: dos recitales en formato íntimo en el Teatro Vorterix, los días 23 y 24 de mayo. Luego de un 2025 consagratorio, el grupo apuesta por shows más cercanos, donde la conexión con el público será protagonista y cada canción se vivirá con mayor intensidad.

La Beriso se renueva en intimidad

El regreso se da en el marco de la nueva gira 2026, que encuentra a la banda en una etapa de renovación artística sin perder su esencia. Liderados por Rolo Sartorio, el grupo propone reencontrarse cara a cara con sus fans, en un formato que se enfoca en salas de concierto más pequeñas que estadios. La idea central es recuperar ese vínculo directo que marcó los comienzos del grupo y que fue clave en su crecimiento dentro del rock nacional.

La Beriso llega a estas fechas tras celebrar en 2025 los diez años de su disco Historias, con una gira masiva que reafirmó su lugar como una de las bandas más convocantes del país. Ahora, el desafío es distinto: bajar la escala sin resignar potencia. En estos shows, el repertorio combinará clásicos infaltables con lo sentimental de sus letras, en un clima más cercano que promete momentos de alta carga emocional.

El formato íntimo permitirá apreciar detalles musicales y emocionales que muchas veces se diluyen en escenarios más grandes, generando una experiencia distinta tanto para seguidores históricos como para nuevos oyentes. Las entradas para el Teatro Vorterix ya se pueden adquirir en All Access.

La Beriso en Teatro Vorterix. (Crédito de foto: La Beriso)

Una trayectoria de décadas para La Beriso

Formada en 1998, la banda construyó una trayectoria sólida basada en el talento y la conexión con su público. Además de Sartorio, el grupo está integrado por Emiliano Mansilla en guitarra y coros, Ezequiel Bolli en bajo y Javier Pandolfi en batería, junto a músicos invitados. A lo largo de su carrera han compartido escenario con nombres internacionales de peso como The Rolling Stones y Guns N’ Roses, consolidando su proyección más allá de las fronteras argentinas.

La gira 2026 incluye además presentaciones en Montevideo el 9 de mayo, Córdoba el 30 de mayo, Santiago de Chile el 6 de junio, Olavarría el 12, Bahía Blanca el 13 y Bragado el 14 de junio. Un recorrido que confirma que La Beriso sigue escribiendo su historia, ahora con una propuesta que prioriza la cercanía sin perder su identidad.