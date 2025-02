Conmoción en el rock por lo que se supo de la vuelta de Serú Girán.

El festival más grande del rock argentino se prepara para un momento histórico: Serú Girán vuelve a los escenarios en la edición 2025 del Quilmes Rock. El próximo 6 de abril, el público podrá vivir un espectáculo único titulado “Serú Girán: El Homenaje”, un show que promete reunir generaciones y revivir los clásicos de una de las bandas más influyentes de la historia del rock nacional.

Formada por David Lebón, Pedro Aznar, Charly García y Oscar Moro, Serú Girán cambió para siempre el rumbo del rock argentino. Aunque al principio su propuesta musical fue incomprendida, rápidamente se convirtieron en la primera banda local en llenar estadios, marcando un hito en la música nacional. Aquel mítico show en La Rural fue solo el comienzo de una carrera vertiginosa que los consolidó como “LA Banda” que todos querían ver en vivo.

Con letras profundas y comprometidas, Serú Girán no solo marcó una época, sino que logró trascenderla. Como destaca Pedro Aznar, “Los chicos se acercan a esta música porque es una música que perduró. Y perduró porque tiene valores perennes. Es música que supo entender el momento histórico y, cuando eso pasa, la música que queda es música perdurable”.

Cómo será “El Homenaje” a Serú Girán en el Quilmes Rock 2025

Esta vez, David Lebón y Pedro Aznar serán los encargados de revivir la magia de Serú Girán en un espectáculo que promete emociones fuertes y mucha nostalgia. La banda ya está en plena preparación, trabajando intensamente en un repertorio que incluirá todos los clásicos y contará con invitados muy especiales. “Nos vamos a tener que poner todos a estudiar seriamente”, confesó Aznar, anticipando el compromiso y la dedicación que están poniendo en cada ensayo.

El Quilmes Rock 2025 no solo será una oportunidad para revivir aquellos himnos que marcaron una época, sino también para que nuevas generaciones escuchen en vivo, por primera vez, a esta legendaria banda. La expectativa es inmensa y el público espera con el corazón abierto.

A lo largo de los años, Serú Girán ha sabido volver en momentos clave. En 1982, su regreso en Obras fue histórico. Una década después, en 1992, llenaron dos estadios River. Ahora, en 2025, vuelven para demostrar que su música sigue viva y más vigente que nunca.

Esta reunión no es solo un homenaje a su legado, sino también un reencuentro emocional con su público, que ha seguido sus melodías a lo largo del tiempo. Como recuerda David Lebón, “Todas las noches, cuando cierro los ojos, me veo en los escenarios y me emociona mucho”.

David Lebón, Pedro Aznar, Charly García y Oscar Moro formarón Serú Girán, una de las bandas más relevantes de la historia del rock argentino.

Quilmes Rock 2025: grilla, line up y qué bandas tocan por día

El Quilmes Rock 2025 promete ser uno de los eventos musicales más importantes en la historia del rock nacional, y su cartel de artistas no deja de sorprender. Con la reciente incorporación de La Vela Puerca y Emmanuel Horvilleur, el festival continúa sumando bandas que hacen que las expectativas crezcan día a día. Aún se esperan más sorpresas y nombres de peso para completar el line up.

El festival se llevará a cabo los días 5, 6 y 12 de abril de 2025, y contará con tres jornadas llenas de música en las que se presentarán los máximos exponentes del rock argentino y latinoamericano. La preventa exclusiva de entradas estará disponible los días martes 8 y miércoles 9 de octubre, únicamente a través de la app Galicia, con un 20% de descuento y la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. A partir del jueves 10 de octubre, las entradas estarán disponibles para la venta general a través de EnigmaTickets.

Line up por día: quiénes estarán presentes

Día 1: 5 de abril de 2025

La primera jornada del Quilmes Rock contará con la presencia de grandes figuras como Andrés Calamaro, Miranda!, Dillom, Las Pelotas, La Vela Puerca y Turf. Además, se sumarán bandas icónicas como Vilma Palma e Vampiros, Emmanuel Horvilleur y Juan Ingaramo, así como nuevas promesas del rock y pop argentino, como Benito Cerati, Zoe Gotusso y Rayos Láser. La diversidad del line up asegura que habrá música para todos los gustos.

Día 2: 6 de abril de 2025

El segundo día será uno de los más esperados, con la presentación de Los Fabulosos Cadillacs y un homenaje especial a Serú Girán. También estarán Las Pastillas del Abuelo, Conociendo Rusia y El Mató a un Policía Motorizado. Artistas como Dante Spinetta y Juana Molina aportarán sus estilos únicos, mientras que bandas emergentes como Las Ligas Menores y Mi Amigo Invencible añadirán frescura a la jornada.

Día 3: 12 de abril de 2025

El cierre del festival será de alto voltaje, con No Te Va Gustar, Rata Blanca y Los Auténticos Decadentes como cabezas de cartel. Además, se presentarán El Kuelgue, Virus, La Beriso y Los Tipitos, entre muchos otros. El rock más pesado estará representado por A.N.I.M.A.L., Eruca Sativa y Horcas, mientras que Juliana Gattas, de Miranda!, y Javiera Mena aportarán un toque pop a la jornada final.

Entradas y precios: cuánto cuestan, día por día

Los precios de las entradas para Quilmes Rock 2025 son los siguientes:

Entrada individual: $75.000.

Lounge Quilmes Rock (individual por día): $225.000.

Abono para dos días: $138.000.

Abono para tres días: $160.000.

El festival también ofrecerá un sector exclusivo, el Lounge Quilmes Rock, con acceso preferencial, baños exclusivos, área Wi-Fi y otros beneficios para quienes deseen vivir la experiencia de manera más cómoda. Quilmes Rock 2025 será transmitido en vivo por Disney Plus y Flow, lo que permitirá que miles de personas de todo el mundo puedan disfrutar de este evento histórico desde sus hogares.