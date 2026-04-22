Entradas para Chiara Oliver en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Vorterix

Chiara Oliver vuelve a Argentina.

Chiara Oliver Williams llega a la Argentina. La artista española de ascendencia británica vuelve a la ciudad de Buenos Aires, donde se reencontrará con el público argentino tras su anterior visita al país con 2 sold out en La Trastienda. En el marco de este anuncio, la artista también sumará una fecha en Ciudad de México, consolidando su crecimiento en Latinoamérica.

El show en Buenos Aires llega en un momento clave para Chiara Oliver, quien recientemente anunció su álbum debut, no fue real, que verá la luz el próximo 8 de mayo. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en su evolución artística y ya comienza a generar una fuerte conexión con su audiencia, desde sus comienzos en programas como Operación Triunfo de España a la fecha.

Cuándo toca Chiara Oliver en Argentina

Chiara Oliver se presenta el 3 de octubre en el Teatro Vorterix.

Precios y por dónde sacar entradas para Chiara Oliver en Argentina

Las entradas se podrán adquirir por AllAccess con los siguientes precios:

General: $55.000

La historia de Chiara Oliver

De ascendencia menorquina por parte de padre y británica por parte de madre, Chiara mostró interés por la música desde sus primeros años. Su primer contacto con un escenario fue a los seis años, cuando participó como candidata en un concurso de talento organizado por un hotel. Desde temprana edad Chiara participó en diversos concursos de talentos relacionados con la música: obtuvo el pase de oro y llegó a la final de Got Talent España en 2019, y participó en La Voz en 2022 como parte del equipo de Laura Pausini.

La artista está en puro crecimiento.

El 20 de noviembre de 2023, Chiara se convirtió en concursante de Operación Triunfo 2023 y a partir de ahí empezó a ganar gran notoriedad. En marzo de 2024, Chiara Oliver lanzó Mala costumbre, un sencillo sobre el desamor. En junio del mismo año, salieron al mercado tres sencillos más: 3 de febrero y La invitada, como adelantos de su primer EP. Finalmente, en julio de 2024, publicó su primer proyecto musical, La libreta rosa, un EP compuesto por una intro y seis canciones, incluyendo la colaboración El parque con Violeta Hódar.

El 12 de diciembre de 2025, Chiara publicó Puzzle, un sencillo que inició la transición hacia su primer trabajo de larga duración. Esta narrativa continuó el 27 de febrero de 2026 con el estreno de No fue real, una pieza de estilo bedroom pop producida por Daniel Sabater que profundiza en la estética azul adoptada para esta nueva etapa artística.