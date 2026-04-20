Entradas para Rata Blanca en el Movista Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Walter Giardino y Adrián Barilari, una dupla legendaria.

Rata Blanca anunció que tocará en el Movistar Arena en este 2026 y brindó detalles sobre cómo será la venta de entradas. El legendario grupo de heavy metal regresa a los escenarios con una presentación con la que buscará cerrar el año a lo grande, luego de lo que fueron sus últimos conciertos para celebrar los 35 años del lanzamiento de "Magos, Espadas y Rosas".

La banda comenzó con su gira en marzo del año pasado al cumplirse el aniversario del lanzamiento del segundo disco del grupo (presentado en 1990) y que tiene canciones icónicas como "La Leyenda del Mago y el Hada", "Mujer Amante" y "Días Duros", con presentaciones en Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Perú, Colombia, Colombia, Estados Unidos y España.

Cuándo toca Rata Blanca en el Movistar Arena

La presentación de Rata Blanca será el próximo miércoles 2 de diciembre.

Por dónde sacar entradas para Rata Blanca

Las entradas para el recital de Rata Blanca serán vendidas por movistararena.com.ar .

. serán puestas en preventa para clíentes BBVA este lunes 20 de abril a las 16 horas, con hasta 3 cuotas sin interés.

La venta general se realizará desde el miércoles 22 de abril a las 16 horas.

Los precios serán dados a conocer en la página de Movistar Arena.

Historia de "Magos, Espadas y Rosas"

En este álbum se profundizó en las temáticas de corte místico y épico, características del power metal, las cuales ya aparecían, aunque de manera menos enfática, en el primer álbum de estudio del grupo con el cantante Saúl Blanch. Las canciones "La Leyenda del Hada y el Mago", "El Beso de la Bruja", "Haz tu Jugada", o la extensa "El Camino del Sol" son de hechos históricos, hasta cierto punto medievales, que hablan de brujería, bosques encantados, conjuros, hadas, magos, reyes, sabios y templos sagrados.

La balada "Mujer Amante", escrita por Adrián Barilari y Walter Giardino, fue aclamada por parte de la crítica, siendo la canción que abrió las fronteras al grupo, consagrándolos como el nuevo fenómeno del rock argentino. Por su parte, el épico "La leyenda del Hada y el Mago" arrasó en popularidad y se convirtió en un himno del grupo y de la música pesada argentina.

A lo largo de su carrera, Rata Blanca consiguió múltiples discos de oro y platino, con varios álbumes ubicados en los primeros puestos de ventas. Su noveno trabajo de estudio, “El Reino Olvidado”, se convirtió en el disco más vendido de su historia en menos de un mes, alcanzando 12 discos de oro, 10 de platino y 3 doble platino. Además, dos de sus producciones fueron nominadas a los Premios Grammy.